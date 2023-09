VYV FESTIVAL ANNONCE UNE PAUSE EN 2024 POUR REVENIR PLUS FORT EN 2025

Nous nous souvenons toutes et tous de l'édition exceptionnelle de juin dernier.

Les promesses ont été tenues avec une large affluence et des concerts inoubliables, un public enthousiaste et charmé, des offres et services retravaillés et un engagement social et solidaire dont la reconnaissance est désormais unanime. Les images de notre aftermovie en témoignent encore aujourd'hui.

Malgré ces succès, l'extraordinaire générosité de toute une équipe, des partenaires essentiels et l'ensemble des collectivités, le tout jeune VYV Festival à l'image de beaucoup de ses homologues accuse un déficit financier que nous ne pouvons ignorer.

Afin de répondre au souhait du Groupe VYV - à l'initiative de l'événement - et s’assurer de son soutien à venir, cette pause a été décidée dans le but de garantir la viabilité financière à long terme de l'événement.

L'équipe du festival travaillera à l'identification et l'implication de nouveaux mécènes et aux renforts des partenariats existants, s'entourera de nouveaux complices sensibles à la démarche culturelle, sociale et environnementale que nous défendons et, nous l'espérons, sera en mesure de vous offrir une édition 2025 mémorable sur le Parc de la Combe à la Serpent.

Un autre festival donc, plus solide, toujours plus ancré dans son territoire et fidèle à ses valeurs initiales.

L'équipe organisatrice tient à remercier très chaleureusement ses collaborateurs, ses prestataires, ses partenaires, la Ville de Dijon, Dijon Métropole, le Conseil départemental de Côte d'Or et le Conseil régional de Bourgogne Franche-Comté, les artistes, les bénévoles et, bien sûr, les festivaliers pour leur soutien indéfectible au fil de ces 4 années, contribuant ainsi à faire de ce jeune festival Dijonnais, un événement marquant, toujours plus populaire et aujourd’hui incontournable en Bourgogne Franche-Comté.

Ce beau festival ne serait rien sans vous et nous sommes déterminés à poursuivre notre mission en célébrant la musique, le courage et la joie de vivre en 2025.

Alors ne nous oublions pas et… à bientôt.

L'équipe du festival

VYVFESTIVAL.ORG