C’est à sa retraite, en revenant dans son village natal d’Amathay-Vésigneux, que Jacky Coulet s’adonne à l’écriture de romans régionaux. L’auteur nous ouvre les portes de son univers inspiré par les traditions et paysages franc-comtois. « C’est la Franche-Comté, ses sapins, ses pâturages, ses lacs et ses rivières et j’aime décrire ma région, la faire vivre à travers ma plume » nous confie-t-il.

