Festival Naturellement Doubs, dès ce vendredi à Labergement-Sainte-Marie

Après une édition 2021 en demi-teinte, le festival 2022 fut une réelle réussite avec plus de 2200 visiteurs, des photographes et des exposants ravis de leur week-end de partage.



Comme depuis maintenant deux ans, la manifestation se tiendra sur deux sites à la salle des Vallières et à la Maison de la réserve situé sur la commune de Labergement Sainte-Marie (25160). Elle aura lieu le vendredi 27 octobre (14h-18h), samedi 28 octobre (10-19h) et dimanche 29 octobre (10-18h). L’entrée sera gratuite sur l’ensemble des sites, une tombola avec de nombreux lots issus des différents exposants sera proposée aux visiteurs afin de participer au financement du festival.



Cette année, nous avons réuni 23 nouveaux photographes, de divers horizons, tous en contact direct avec la nature, la faune et la flore, de vrais passionnés qui partageront avec plaisir leur engouement avec les visiteurs.



Nous serons très heureux d’accueillir en invité d’honneur et parrain de cette édition : Denis Palanque, photographe, conférencier et enseignant photo, spécialisé en sciences environnementales et biologie animale. Il aura le plaisir de présenter une exposition sur le Yukon, territoire du Nord canadien et animera une conférence le samedi soir à la Maison de la réserve.



Nous aurons aussi l’honneur et le plaisir de recevoir Laurent Geslin le vendredi et le samedi, il clôturera sa présence par la projection de son film « Lynx » suivi d’un temps d’échange et d’une séance de dédicaces.



D’autres projections commentées par les différents photographes seront également planifiées sur le week-end.



Présent pendant le festival, plusieurs associations de protection de la faune et de la flore pourront sensibiliser les visiteurs. Ils trouveront également conseils auprès de nos exposants en matériels et techniques tels que Imprimez Moins Cher ou Camara Champagnole.



Le but de notre festival est de sensibiliser le public sur la nature qui nous entoure tout en partageant des images qui reflètent sa beauté. Nous vous donnons aussi rendez-vous sur notre page Instagram et Facebook « Festival Naturellement Doubs » pour la présentation des photographes, exposants et la suite des informations.