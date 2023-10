Le comité de jumelage "Amitiés Ornans-Cantley" vous invite à découvrir Marion COUSINEAU, une auteure-compositrice-interprète franco-québécoise pour une soirée en équilibre entre la France et le Québec...

> Ecoutez le podcast

Un univers singulier, doux et profondément humain est proposé par l'artiste, jouant à la basse ou au piano, oscillant entre poésie douce et slams captivants, elle offre une énergie régénérante, une performance inédite dont on se souvient.

- Salle Saint-Vernier

- Entrée libre. Participation au chapeau, disques en vente sur place.