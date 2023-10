Affaire Emmaüs Ornans, y a-t-il eu une forme de négligence ?

Un prétendu rendez-vous avec Elon Musk, un voyage à Las Vegas, une Porsche et une maîtresse… Marc Bianconi, président d’Emmaüs Ornans à l’époque des faits, a pendant trois années trompé l’association en détournant 460 000 euros. Ce mercredi 18 octobre 2023, il a été condamné à trois ans de prison dont un an ferme pour abus de confiance aggravé et devra indemniser Emmaüs Ornans...

À compter de l’été 2020, l’association des commerçants d’Ornans (ACC’OR) a été alertée du lourd passif que traînait derrière lui le président d’Emmaüs Ornans.

En effet, l'association ACC’OR a reçu un mail courant juillet 2020 d’une personne impliquée dans une autre affaire, informant des antécédents judiciaires concernant Marc Bianconi avec un pressentiment qui résonne aujourd’hui : « (...) j’espère juste qu’il ne pique pas dans les caisses d’Emmaüs, c’est un véritable escroc et il est très malin ».

Cette alerte a été communiquée dans la foulée auprès des membres de l’association Emmaüs Ornans et Emmaüs France, de la mairie d’Ornans et des médias régionaux notamment.

Pour prouver cette accusation, une copie du jugement rendu en septembre 2012 à l’encontre de Marc Bianconi par le Tribunal de Grande Instance de Besançon a été communiquée au sujet d’une reconnaissance de dette non remboursée de 56 000 euros. Marc Bianconi étant condamné à rembourser intégralement cette somme.

Par ailleurs, un document émanant d’un huissier de justice en septembre 2015 indiquait l’insolvabilité notoire de monsieur Marc Bianconi « déclaré sans emploi, ne possédant aucun actif mobilier et de surcroît en interdit bancaire ». Devant autant de signaux avant-coureurs, il aurait été logique de s’interroger du maintien à la présidence de l’association Emmaüs Ornans par ce sulfureux personnage. Il y a eu pour le moins une forme de négligence.

Aussi dans un courrier, le président de l’association ACC’OR regrette « que lors de l’Assemblée Générale d’Emmaüs Ornans de ce mois d’octobre 2023, des personnes de l’ancien conseil d’administration aient pu oser se présenter ».

Le président de l’association des commerçants d’Ornans espère que cette affaire servira d’exemple au sein d’Emmaüs France, et conclut par un message plus philosophique : « Je suis certain qu’avec la nouvelle équipe, nous pourrons tous ensemble travailler en bonne intelligence, sans heurts, et avec bienveillance. « La maladie la plus constante est la plus mortelle, mais aussi la plus méconnue de toute société est l’indifférence », le timbre de la voix de l’Abbé Pierre résonne encore après tant d’années passées pour nous rappeler à cette sagesse ».

Archive avril 2020 : émission Tous au poste sur Villages FM avec comme invité Marc Bianconi, président d’Emmaüs Ornans =

