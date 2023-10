L'ex-président d'Emmaüs Ornans condamné après avoir détourné 460 000 euros

Marc Bianconi, a profité entre 2020 et 2023 de la faiblesse de surveillance des membres de l'association locale pour effectuer pas moins de 300 virements sur un compte en Allemagne afin de financer un train de vie luxueux composé de voyages à l'étranger, d'une Porsche, de bijoux, de mobiliers, d'achats de maroquineries et de montres de luxe notamment.

Au cours des dernières années, il a mené une double en vie en détournant la totalité de l'argent de l'association qui s'est retrouvée en difficulté au point de ne plus pouvoir payer les derniers salaires.

À l'issue des 48 heures de garde à vue, l'ex-président a reconnu la totalité des faits le mardi 17 octobre 2023.



Qualifié par le procureur Etienne Manteaux de mythomane, Marc Bianconi est allé jusqu'à inventer un faux rendez-vous avec le milliardaire propriétaire Space X et de X pour justifier de son déplacement aux États-Unis afin de récolter des fonds pour l'association ornanaise.

Le procureur de la République de Besançon a salué le travail de la CeLTIF (cellule de lutte contre le travail illégal et la fraude) qui a permis l'aboutissement de ce dossier en un temps record.

À l'issue du procès ce mercredi 18 octobre 2023, Marc Bianconi a été condamné à trois ans de prison dont un an ferme, au remboursement des sommes détournées, à 240 heures de travaux d'intérêt général en direction d'une collectivité et l'interdiction de gérer une entreprise pendant 10 ans.

Il est a noter qu'un nouveau président est déjà en place pour assurer le bon fonctionnement d'Emmaüs Ornans.