10e anniversaire des SNB DRAGON LADIES le 25 octobre 2023 à Besançon

La SNB Canoë-kayak et Dragon Boat de Besançon, organise pour les 10 ans des Dragon-Ladies une grande soirée-concert caritative au profit de la Ligue contre le cancer avec la participation de l'Orchestre Universitaire de Besançon, l'association Yiang et l'association des Chinois de l'Est de la France.

Ce concert aura lieu le mercredi 25 octobre 2023 à 20h au Kursaal à Besançon.

En première partie, laissez-vous embarquer pour un voyage au pays du dragon-boat et de sa légende à travers le sport pratiqué par les Dragon-Ladies.

En seconde partie, l'orchestre Universitaire de Besançon poursuivra ce voyage. Une buvette sera tenue par des bénévoles lors de l'entracte et une vente de cartes-souvenirs en chocolats sera également organisée.

Prix de l'entrée : 10 € (gratuit pour les – de 12 ans).