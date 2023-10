Rencontre avec l'écrivaine et comédienne, Françoise Henry

> Ecoutez le podcast

Avec ce roman, nous suivons une jeune femme adolescente durant la seconde guerre mondiale. Une vie parfois compliquée, où la femme est parfois oubliée.

Françoise Henry fait un passage par Pontarlier lors de cette l'aventure.

Françoise Henry - N’oubliez pas Marcelle

"Dans la famille Jallard, il y a la fille, Marcelle. Une vie qui démarre bien, tranquille, sauf que la guerre de 39-40 va venir y mettre son grain de plomb, en lui confisquant son histoire d’amour, et tout est chamboulé. Parce qu’elle est née fille, dans les années 20, et qu’elle est bien élevée et ne se rebelle pas, elle va continuer sa vie en la consacrant aux autres, dans l’ombre… Une vie ardente et minuscule, qui si vite pourrait passer à l’as."



L'auteur est en dédicace en Franche-Comté le 20 octobre 2023 à la Librairie Guivelle de Lons-le-Saunier.