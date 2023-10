“Un Dimanche à la Chasse“, le 15 octobre avec l'ACCA d'Éternoz - Haut Lison

La Fédération des Chasseurs du Doubs organise en liaison avec les chasseurs du département le désormais incontournable Un Dimanche à la Chasse.

Le 15 octobre 2023, auront lieu, dans 24 territoires du Doubs, de nombreuses et fructueuses rencontres entre chasseurs et familles, curieux et futurs passionnés.

A l’image des premières éditions, organisées dans le Doubs depuis 2012, les chasseurs proposeront à leurs invités non-chasseurs de se plonger pour une matinée, au coeur d’une partie de chasse telle qu’elle est pratiquée sous ses formes les plus diverses sur les terres comtoises.

Basée sur la découverte, le dialogue et la convivialité, cette démarche vise à renforcer les liens entre les différents utilisateurs des milieux naturels et témoigner d’une chasse sécurisée, empreinte de respects et porteuse de valeurs, bien loin des clichés et caricatures qu’on pourrait lui attribuer.

Réservation au 07 87 57 21 18.