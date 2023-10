Les Rois Vagabonds à Besançon durant tout ce mois d’octobre

> Ecoutez le podcast



Pour ce mois d’octobre, la troupe les Rois Vagabonds organise un théâtre éphémère sur la friche artistique de la Rodia à Besançon pour leur concerto de deux clowns. Muet mais néanmoins communicatif, ce spectacle saura vous transporter dans mondes et merveilles et surtout dans une expérience circassienne unique en son genre. Vecteur du rire, le clown communique avec toutes et tous par les différentes émotions, tout cela avec des musiques classiques plus iconiques les unes que les autres.



En effet, le clown a une place chère pour les Rois Vagabonds, comme nous l’explique Julia Moa Caprez : « Pour moi, le clown est avant tout une relation, à la fois avec nous-même, mais surtout avec le public. Je dis souvent que nous sommes musiciens, acrobates, mimes, mais c’est le public qui nous rend clown. J’aime bien voir la relation entre le clown et le public comme un contrepoids. C’est-à-dire que le clown va vers le public pour aller à sa rencontre, le public va vers le clown pour aller à sa rencontre et de ces deux déséquilibres - lorsque la rencontre se fait - va naître un nouvel équilibre. Et à cet endroit- là, on est un peu comme en apesanteur, il y a une harmonie qui se crée. Et tout notre travail va être de conserver cet endroit-là tout au long du spectacle chaque soir. »



À ce jour, après 15 années d’existence, la troupe des Rois Vagabonds a fait près de 1000 représentations dans 20 pays. Un long voyage qui a mené la troupe à recevoir le Prix du Public de l’Avignon OFF en 2013.

Plus d’informations sur : www.lesroisvagabonds.com