Monique Piton, LA CHANSON DE SUZANNE, son nouveau roman

Monique Piton est une femme originaire de Montmahoux (25) à la vie mouvementée et passionnante ayant connu dans son enfance la Seconde Guerre Mondiale. Elle témoigne son vécu à travers son dernier ouvrage « La Chanson de Suzanne » aux éditions Baudelaire, un roman entre fiction et réalité donnant un regard nouveau sur l’Arrière et les civils durant le conflit mondial...

> Ecoutez le podcast

Le roman relate ce qu’était la vie à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Les péripéties des prisonniers français ont fait l’objet de nombreux livres et films, mais la situation des prisonniers allemands en France est rarement évoquée. Dès 1944, ils étaient pourtant des centaines de milliers employés au déminage et au déblaiement des ruines. Certains étaient placés à la campagne pour les travaux dans les fermes. La jeune Mathilde, qui n’a connu que la guerre, est réticente lorsqu’arrive dans sa famille un prisonnier allemand.

La chanson de Suzanne est un livre plein d’espoir, qui peut être lu à partir de 12 ans. Son intrigue n’est pas sans rappeler l’actuelle guerre entre la Russie et l’Ukraine.





Monique PITON réside à Grand-Bourg, Guadeloupe.

Monique Piton naît en 1934 à Montmahoux, un petit village du Doubs. Elle travaille dès ses 14 ans. Après s’être émancipée de son mari, elle exerce le métier de dessinatrice en horlogerie chez Kelton à Besançon, puis celui de secrétaire dans la recherche à Lip.

Toute sa vie, elle est une fidèle participante à la lutte féministe, mais aussi à celle contre les injustices ou encore contre le pouvoir écrasant. Elle est notamment connue pour avoir participé en 1973 à la mémorable lutte de Lip. Très engagée, l’auteure a souvent été invitée dans des universités ou des associations pour raconter son vécu lors de cette lutte. Elle s’engage pour la défense du respect envers les femmes et les animaux. Elle prend sa retraite en 1998 et habite maintenant sur l’île de Marie Galante, en Guadeloupe.

LA CHANSON DE SUZANNE

Code ISBN : 979-10-203-6051-9

Format : 15 x 21 cm – 250 pages

Prix de vente : 19,00 €

________________

Au fil des pages…

Mathilde s’esquive, comme toujours, pour échapper à la corvée de vaisselle. Elle retourne escalader le pommier, dissimulée dans le feuillage.

Elle se remémore les Allemands, la guerre… Elle n’entend parler que de cela depuis qu’elle existe. Elle avait cinq ans en 1939 et a très bien compris ce qui se passait. Elle se souvient de ses oncles revenant en permission avec les masques à gaz ; elle a encore présentes à l’esprit les nuits terribles passées à écouter les bombardiers survolant le village. Jeanne priait. Georges avait les yeux embués, la gorge serrée, la voix enrouée par l’angoisse et l’émotion. Les bombardements étaient toujours ailleurs, cela n’empêchait pas la sollicitude. Une fois pourtant, les bombes n’étaient pas tombées loin : sur la gare Viotte à Besançon. De Montmahoux on voyait les lueurs et la fumée ; à vol d’oiseau c’est à vingt-cinq kilomètres.

Faut-il vraiment tuer tous ces gens ? disait Georges, ou bien : « Il y a pourtant assez de surface sur cette Terre pour qu’on y trouve tous une petite place sans vouloir celle des autres… Mais qu’est-ce qu’ils ont donc dans le crâne ? » Il parlait d’Hitler et de ses semblables de tous pays.

Georges n’était pas au combat en raison de sa nombreuse famille : les pères chargés de cinq enfants et plus n’étaient pas mobilisés. Il restait peu d’hommes dans les villes et villages. Les femmes, comme à toutes les guerres, dans tous les pays et à toutes les époques, les remplacent à tous les corps de métiers, exprimant leurs compétences.

Elles savent s’adapter vite et ceci dans les pires conditions, prendre les décisions, assumer les responsabilités, continuer la vie.

______________________

Quatrième de couverture

En 1945, la jeune Mathilde qui n’a connu que la guerre est réticente lorsqu’arrive dans sa famille un prisonnier allemand. Frédéric a 20 ans, il est accueilli avec cordialité dans cette famille qui sait que les guerres sont décidées par des hommes de pouvoir qui se connaissent entre eux et envoient d’autres hommes braver tous les dangers. Frédéric découvre ces paysans modestes et leur accorde toute son estime.

La vie continue, avec quelques souvenirs douloureux et l’espoir retrouvé. Découvrez un livre chaleureux, qui ne laissera personne indifférent.