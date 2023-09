(PODCAST) L’eau, l’or bleu de demain ?

Quels sont les enjeux de l’eau dans notre département ? Au total, dix interviews d’une dizaine de minutes chacune permettent d’en apprendre davantage sur l’état de notre eau et de nos rivières dans le Doubs :

Cyril Thévenet, directeur de l’EPAGE Haut-Doubs Haute-Loue

Jean-Pierre Hérold, biologiste et membre du collectif SOS Loue et rivières comtoises

Vivien Rossi, chef du service territorial Doubs Ain Ognon à l’Agence de l’eau

Jean-Michel Blondeau, membre du SAMU de l’Environnement

Pascal Reilé, hydrogéologue et fondateur du cabinet privé Reilé, société d’études spécialisées dans l’Environnement

Gilette Guidet, déléguée territoriale EDF Hydro Massifs de l’Est

Cécile Pernin et Marie-Christine Robert, technicienne et première vice-présidente du syndicat intercommunal des eaux de Haute-Loue (SIEHL25)

Louis Vallet, adjoint en charge de l’eau à Myon

Angèle Prillard, vice-présidente de la Communauté de communes Loue Lison en charge du transfert de compétences eau et assainissement

Le plan rivières karstiques en septembre 2022 s’étend sur cinq ans et vise à améliorer la qualité des eaux des rivières.

Depuis le début des années 2010, les rivières comtoises, et notamment la Loue, connaissent une dégradation de la qualité de leurs eaux. De nombreuses mortalités piscicoles ont été relevées notamment à cette période, mais également en mars dernier. « Malgré ce qui a été fait depuis de nombreuses années, on n’a pas réussi à restaurer la qualité des rivières que nous pouvions connaître il y a une quarantaine d’années », précise Patrick Vauterin, directeur départemental des territoires*.



La préfecture du Doubs a signé un plan rivières karstiques en septembre 2022. Ce plan s’étend sur cinq ans et vise à améliorer la qualité des eaux des rivières.

Les acteurs reviennent sur la qualité des eaux. Il s’agit ici d’une situation complexe selon les cours d’eau concernés. C’est notamment le cas de la Loue qui « connaît une dégradation lente depuis les années 60-70 liée aux activités humaines sur le bassin avec une population qui a quand même augmenté, avec aussi des pressions diverses, agricoles, industrielles, communales », précise Cyril Thévenet.

Le milieu karstique dans lequel nous nous trouvons accentue cette problématique, ainsi que le réchauffement climatique. Le climat peu modéré que nous connaissons entraîne l’enchaînement de périodes de sécheresse et de fortes crues. L’eau n’arrive pas à se réguler.



De plus, des enjeux au niveau de l’eau potable s’observent : fuites sur le réseau et transfert de compétences aux communautés de communes d’ici janvier 2026. Selon l’UFC-Que Choisir, en juin 2023, 16,7% d’eau potable sont perdus dans le département du Doubs. « On regarde plus l’indice linéaire de perte qui représente le nombre de mètres cubes d’eau perdus par jour et par kilomètre. Aujourd’hui, on est aux alentours de 3m3 par jour et par kilomètre. On a des chercheurs de fuites. C’est difficile, ce sont souvent des petites fuites sur les branchements des particuliers donc qui sont difficiles à trouver », détaille Cécile Pernin.



Plusieurs travaux sont menés par les différents acteurs pour améliorer la situation : restauration de tourbières dans le Haut-Doubs et le Haut-Jura, méandres refaits pour ralentir l’écoulement, bouchages des drains, financement de stations d’épuration, travaux sur les réseaux d’assainissement, sur les interconnexions aussi. Le SIEHL 25 a plus de 60 millions d’euros à investir d’ici 15 ans pour maintenir le patrimoine en état.



L’eau risque de devenir l’or bleu de demain. « Nous avons tous entendu parler de ce qui s’était passé cette année dans l’Aude, avec une eau qui devient suffisamment rare pour impacter des activités économiques. On parle d’impact financier concret sur un territoire. Donc oui, l’eau devient l’or bleu. Si le Haut-Doubs venait à manquer d’eau, c’est tout son développement qui serait compromis. D’où la nécessité que tous les acteurs se mobilisent pour garantir une gestion équilibrée de la ressource en eau et une bonne adéquation entre les besoins et cette disponibilité de la ressource », explique Vivien Rossi.



Cassandra TEMPESTA

* Lors de l’interview réalisée le 27 juin 2023, Patrick Vauterin était directeur départemental des territoires à Besançon. Depuis juillet, il est directeur départemental des territoires et de la mer des Bouches-du-Rhône.