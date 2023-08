L’Action Philippe Streit : « un écosystème inclusif »

> Ecoutez le podcast (prise de son Radio Sud Besançon)

« Passez-moi les mots, j’en ai vu plein les yeux », s’exclame la ministre. Fadila Khattabi ne peut être qu’élogieuse après la visite des locaux de l’association Action Philippe Streit. Une zone de repos pour les employés, une crèche pour leurs enfants, une salle de sport et une aire de massage adaptés pour les personnes handicapées : « C’est un cadre de vie incroyable », note la ministre.

Au-delà de la visite officielle, l’ancienne députée native de Montbéliard a promis de sortir le chéquier pour appuyer les aides de la région, du département et de la communauté de communes en faveur de L’Action Philippe Streit. Cette dernière s’engage, depuis 2019, à aider les personnes atteintes d’un handicap physique à retrouver un emploi et, surtout, le sourire. Elle se veut être « une solution après la rééducation », selon les mots de Bernard Streit, le fondateur de l’association.

Devant la ministre et les nombreux représentants réunis pour l’occasion, Jérôme, 48 ans, retrace son parcours de vie, chamboulé par un accident qui ne le laisse pas indemne. Avec l’association Action Philippe Streit, il a pu entamer sa rééducation, continuer de travailler en parallèle, et il a repris confiance en lui grâce à des cours suivis sur place. « Chez Philippe Streit, vous êtes comme un alpiniste dans un refuge. Vous repartez plus fort et seulement quand vous êtes remis », révèle-t-il la larme à l’œil.

L’association basée à Anteuil compte une centaine d’exemples de combativité. Une centaine d’hommes et de femmes qui ont la chance de pouvoir vivre dans un « écosystème inclusif ».

Rémi Girardet

Une association tournée vers l’humain

En 2017, Bernard Streit perd son frère, Philippe, atteint d’un handicap mental. Suivant le dernier souhait de son aîné, l’ancien directeur de l’équipementier automobile Delfingen fonde l’Action Philippe Streit en 2019. L’association, basée à Anteuil, accueille des personnes handicapées physiquement qui viennent de tout le département grâce à un service de transport (Tadou). Elles sont mises à contribution par les quelques entreprises hébergées par l’Action Philippe Streit. Celle-ci n’a qu’une devise : « faire de chaque personne en situation de handicap, un contribuable ».

En plus de leur proposer des emplois, l’association s’implique dans les programmes de rééducation des personnes handicapées. Elle leur propose une large gamme d’activités physiques adaptées ainsi que des soins. Enfin, elle s’apprête à ouvrir un espace de culture au sein d’une salle de restauration modulable. L’Action Philippe Streit envisage d’accueillir, à l’horizon 2036, 230 personnes.

