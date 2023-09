La nouvelle carte Avantages Jeunes est arrivée

Interview de Willy Bourgeois, Président du Centre Régional d'Information Jeunesse de Bourgogne-Franche-Comté.

2200 partenaires en région, des offres transports TER et MOBIGO, une trentaine d’avantages culturels labellisés et, surtout, 200 nouveautés pour le sport, la culture et la vie quotidienne à découvrir depuis le 1er septembre 2023 et jusqu’au 31 août 2024.





Cette année, les jeunes de moins de 30 ans sont gâtés. Ils ont le choix entre trois supports pour pouvoir bénéficier de réductions et de gratuités en Bourgogne-Franche-Comté :

un livret garni de coupons avantages jeunes, une carte à commander sur le site internet (vendue 10 €), ou une application à télécharger directement sur son smartphone.



A noter que le site avantagesjeunes.com propose des nouveautés tout au long de l’année, et il permet de sélectionner ses avantages en fonction de sa localisation.



Enfin, il offre la possibilité de participer à des jeux concours pour gagner de nombreux lots.













En détail

+ de 3 200 bons plans chez 2 200 partenaires pour découvrir la culture, le sport et pour bénéficier de réductions sur les loisirs et la vie quotidienne !





Comment l'obtenir ? 2 solutions :

- directement dans un point de diffusion (à partir du 1er septembre), elle te sera faite sur place sur présentation d'une pièce d'identité et d'une photo d'identité (10 €).

- en ligne (10 € + frais de port à partir de 1 €).L Tu peux la commander dès maintenant pour la recevoir à ton domicile à partir du 1er septembre.





Les bons plans

1/ Commande ta carte en ligne et retire-la dans un point relais Banque Populaire (à partir du 1er septembre) : indique le code promo CAJBPBFC et bénéficie de la carte à 9 € au lieu de 10 €.

2/ Si tu as entre 15 et 18 ans, tu peux acheter ta carte avec ton crédit pass Culture (offres dans l'application à partir du 1er septembre).





Pour tous les moins de 30 ans quel que soit le statut (écolier, collégien, lycéen, étudiant, apprenti, jeune actif ou demandeur d’emploi).

Valable du 1er septembre 2023 au 31 août 2024.

Vendue 10 €.





3200 réductions et gratuités pour la culture, les loisirs, le sport, la vie quotidienne en Bourgogne-Franche-Comté.

2200 partenaires « avantages ».

Plus de 200 nouveaux avantages en 2023-2024.

COMMANDER SA CARTE EN LIGNE sur : AvantagesJeunes.Com

La BPBFC soutient et accompagne les jeunes de son territoire en renouvelant son partenariat avec Info Jeunes Bourgogne Franche-Comté.

La carte Avantages Jeunes est incontournable sur notre territoire avec ses 100 000 jeunes détenteurs. La Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté est fière de contribuer à son développement.

ACTEUR RÉGIONAL ET PARTENAIRE DU TERRITOIRE

Impliquée dans la vie de son territoire et auprès de celles et ceux qui le font vivre, la BPBFC accompagne depuis de nombreuses années, les projets contribuant au rayonnement de la Bourgogne Franche-Comté et des Pays de l’Ain.

Depuis la rentrée scolaire 2020, la BPBFC est partenaire de la carte Avantages Jeunes et elle fait le choix de renouveler son engagement pour une 4ème année sur cette saison 2023/2024. Elle met ainsi en lumière de nombreux acteurs du territoire et propose aux jeunes de moins de 30 ans plus de 3 200 bons plans culture, sport, loisirs et vie quotidienne.

A partir du 1er septembre, c’est 115 agences de la Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté, réparties sur toute la région, qui seront « points de retrait » des commandes en ligne.

Info Jeunes et la Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté marquent leur volonté d’être plus grands et plus forts ensemble pour servir le territoire.