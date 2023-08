Disparition inquiétante de Sonia Salim

Les premiers éléments d'investigations permettent d'établir que la jeune fille a été vue pour la dernière fois sur les vidéos de surveillance de la ville, au niveau de la place Leclerc, aux environs d'une heure du matin.

Le parquet précise que la police met en oeuvre tous les moyens humains et techniques pour retrouver la jeune fille depuis que la famille a signalé sa disparition et qu'aucun lien n'est établi avec l'incendie d'origine inconnue d'un appartement au 18 rue de la Pelouse à Besançon, contrairement aux informations diffusées sur les réseaux sociaux.



Pour tout signalement et information à communiquer, contactez le commissariat de police de Besançon au 03 81 21 11 22.