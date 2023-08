À la découverte de L’Outil en Main dans le Doubs

L’Outil en Main permet la découverte et l’initiation aux métiers manuels et du patrimoine à des jeunes dès 9 ans par des professionnels ou passionnés...

L’équipe de bénévoles à Levier, s’étoffe d’un atelier couture après ceux de la menuiserie et de l'électricité.

Les inscriptions sont à faire auprès de Jean-Pierre Magnenet au 07 71 22 51 36.

Cette initiation est guidée par des bénévoles, gens de métier et passionnés, souvent à la retraite. Les jeunes qui participent aux ateliers découvrent différents métiers tout au long de l’année et réalisent des ouvrages de leurs mains.

L’Union Nationale des associations L’Outil en Main, est au service de plus de 240 associations.

L'Outil en Main comptant plus de 5500 bénévoles et 3500 enfants répartis sur l'ensemble du territoire Français, dont la Guadeloupe et la Guyane.

