Interview d’Aurielle, présidente de "Roule pour les Maladies Rares"

Cette association a pour objectif de collecter des fonds et soutenir la Recherche en France pour la POLYARTHRITE RHUMATOÏDE et le SAPHO. Il est question également de sensibiliser, informer, fédérer le grand public et les entreprises aux handicaps invisibles, aux souffrances qu'endurent les patients au quotidien atteints par ces maladies invalidantes...

L'idée est simple, le challenge est grand; cela relève même de l'exploit pour LA PILOTE, Aurielle GOMILA, 46 ans, atteinte elle-même de ces maladies auto-immunes et orphelines depuis plus de 20 ans.

En effet, il est question d'effectuer fin 2024 un "PONTARLIER - DAKAR", Aller/Retour, soit environ 20 000km de pistes, routes et chemins, en Ténéré 700, voyager solo en étant une femme et traverser des pays et zones au climat géopolitique instable, tout cela en 2 mois et demi !

Les seules limites sont celles que l'on s'impose soi-même !

"ROULE POUR LES MALADIES RARES" a besoin de vous tous, PARTENAIRES,SPONSORS et DONATEURS & MÉCÈNES

Pour suivre l'aventure sur Facebook.

Pour soutenir le projet, contribuer au CROWFUNDING, effectuer un don : www.helloasso.com/associations/roule-pour-les-maladies-rares

Contacter Aurielle GOMILA : Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. - Tél. : 0771124974