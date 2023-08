Claudio Capéo magistral au Festival de la Paille

Le Festival de la Paille a tenu toutes ses promesses les 28 et 29 juillet derniers à Métabief. Claudio Capéo et ses musiciens ont assuré un concert d’1h15, samedi soir.

Avec plus d’un million de disques vendus au compteur, il est devenu un artiste incontournable. Au micro de Villages FM, Claudio Capéo sourire aux lèvres dit pouvoir « mourir tranquille » après son véritable show sur cette scène franc-comtoise.

Claudio Capéo a inauguré la nouveauté de cette année, le chansigné avec trois interprètes du collectif 10 Doigts En Cavale pratiquant la langue des signes, permettant ainsi aux personnes malentendantes de profiter du concert.