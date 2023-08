Annick Belpois expose à Ornans

> Ecoutez le podcast

Son aventure artistique a commencé de manière fortuite, mais elle a rapidement été conquise par la magie de l'aquarelle. Elle a suivi quelques stages et cours pour parfaire ses techniques, mais c'est surtout sa passion qui l'a amenée à maîtriser cet art exigeant.

Annick consacre de longues heures à pratiquer et expérimenter les pigments avec l'eau, cherchant sans cesse à repousser les limites de sa créativité. Elle aime capter les contrastes, qu'ils soient visibles dans les jeux de lumière ou dans la juxtaposition des ombres et des couleurs. Son oeil artistique est attiré par les objets patinés par le temps, les ruelles pittoresques, ou encore les maisons qui portent une empreinte d’histoire.

En plus de ses aquarelles, Annick est également adepte de la création de carnets de voyage. Elle aime s'installer en plein air, observer les gens, échanger avec eux et saisir l'essence même des lieux qu'elle visite.



Annick Belpois aura l'occasion de partager son travail avec le public lors de son exposition à la mairie d'Ornans, sous la verrière du 1er au 15 août de 10h à 19h.

L’occasion d'admirer sa maîtrise des contrastes, sa subtilité dans le choix des couleurs ou tout simplement échanger avec elle de sa passion.