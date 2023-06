Les douaniers franc-comtois ont saisi 41 kilos de tabac illégal durant l’opération COLBERT

Près de 1000 contrôles de véhicules et d’établissements commerciaux ont été réalisés. Les brigades de Delle, Montbéliard, Besançon, Pontarlier, Morteau, Lons-le-Saunier, des Rousses et la cellule de renseignement de la direction étaient mobilisées.

L’opération COLBERT, a été élaborée dans le cadre du groupe opérationnel national antifraude (GONAF), et a été copilotée par la Mission interministérielle de coordination anti-fraude (MICAF) et la Douane, qui est cheffe de file de la lutte contre les trafics illicites de tabacs, en associant ses partenaires des ministères de l’Intérieur et de la Justice. Inédite dans son ampleur et sa durée, elle a consisté à mettre en œuvre les orientations du plan national de lutte contre les trafics de tabacs 2023-2025.



Les multiples opérations de contrôles réalisées ont poursuivi l’objectif de lutter contre la fraude en matière de tabac sous toutes ses formes. Les actions « coups de poing » ont été coordonnées pour appréhender tous les vecteurs de circulation du tabac illégal : trafics routiers, aériens, points de vente à la sauvette, vente de tabac dans des lieux non agréés.

Elles s’inscrivent également dans un renforcement de la coopération opérationnelle entre la Douane et l’ensemble de ses partenaires.



41 kg de tabac et de cigarettes ont été saisis ;



70 opérations ont été menées de jour comme de nuit par les services mobilisés ;



près de 1000 véhicules et commerces ont été contrôlés ;



14 constatations ont été relevées.