Préparez-vous à vivre une SYBERT journée ce samedi 10 juin

Une plongée fascinante dans les coulisses de la valorisation des déchets

Habituellement fermés au public, le centre de tri et l’usine d’incinération vous accueilleront pour des séances découvertes accompagnées d’un expert pour percer tous les secrets du parcours de vos déchets recyclables et ordures ménagères.

Cette journée portes ouvertes proposera de nombreuses animations et activités pour tous les âges autour des thématiques de la réduction des déchets, du compostage ou encore du tri. Soyez témoin de l’incroyable dextérité du pilote de la pelle à grappin à l’Installation de Tri-Massification (ITM), (re)découvrez le fonctionnement du compostage avec l’équipe de valorisation organique, posez toutes vos questions aux animateurs du SYBERT présents aux stands de prévention et d’informations...

L’objectif est de sensibiliser les habitants sur les enjeux du tri et de la réduction des déchets. « Plus les usagers ont de la connaissance, et plus ils ont de la critique ce qui peut permettre d’améliorer le SYBERT » précise le directeur du SYBERT.

Créé en 1999, le SYBERT a pour but de diminuer les déchets. 438 kilos de déchets ont été produits en 2022 par habitant contre 487,1 kilos en 2021. Ces chiffres concurrencent la moyenne nationale qui s’élève à 540 kilos. « Au niveau des déchets, on est sur un engagement citoyen », indique Cyril Devesa, président du SYBERT. « Nous mettons à disposition des choses, ensuite ce sont les habitants qui font la performance », poursuit de son côté le directeur.

Des activités pour tous âges

Un espace jeu accueillera les bambins de plus de 3 ans avec des jeux et des activités ludiques.

Les visites du centre de tri étant interdites aux personnes de moins d’1 mètre 20 pour des raisons de sécurité, un système de garderie permettra aux parents de visiter en toute sérénité pendant que leur(s) enfant(s) s’amuse(nt).

Pour les plus gourmands, les camions restaurants Le P’tit Chalet et La Piadine Bisontine proposeront des spécialités italiennes tout au long de la journée.

(Nadine Dussaucy, Vice-Présidente du SYBERT en charge de la communication et Cyril Devesa, Président du SYBERT)

Des cadeaux à gagner

Tentez de remporter l’un des cadeaux mis en jeu grâce à un jeu concours. Pour cela, il suffit de deviner le poids d’une balle de déchets compactés. Bonne chance à vous ! Vous pourrez aussi repartir avec un plant de menthe ou de lavande, offert à chaque foyer, dans la limite des stocks disponibles. Du compost tamisé sera également remis aux visiteurs qui le souhaitent pour entretenir potager, plantes et jardin.

Découvrez les résultats de la démarche participative du SYBERT

En septembre et octobre 2022, les habitants du SYBERT ont participé à la consultation publique « Dans vos idées, rien à jeter ! Parlons déchets ». Près de 150 personnes ont partagé leurs idées pour faire évoluer le traitement des déchets et faire baisser leur volume. À 11h, ne manquez pas la restitution publique de cette consultation citoyenne et découvrez les dix propositions phares ainsi que les solutions déployées par le SYBERT pour y répondre.

Les trois premières propositions sont déjà dévoilées. D’abord la mise en place d’une consigne pour les verres. Puis la sensibilisation, la communication et l’éducation de manière plus massive à tous les usagers sur les enjeux du tri et de la réduction des déchets. Enfin, l’installation des composteurs de manière plus fine sur tout le territoire. 297 sites de compostage en pied d’immeuble ainsi que 23 chalets sont déjà disponibles.

En 2019, une journée portes ouvertes avait permis au syndicat d’accueillir 450 personnes. Cette année, SYBERT en espère tout autant.