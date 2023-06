Deuxième édition de la fête des quartiers à Ornans

> PODCAST : Ecoutez

De nombreux jeux : course de chaises à porteur, lancer de charentaises, pluriski, balayette mécanique, babyfoot géant, tir à la corde, quizz au musée du Costume, paint ball.

Un espace enfants avec stand maquillage et pêche aux canards.

Un espace pour nos plus anciens avec tables de jeux. Un espace de découverte des savoir-faire.



Dès midi, repas partagé en musique avec l’EMIPO (Ecole de Musique Intercommunale du Pays d’Ornans).

Ensuite, les jeux restent accessibles à tous mais vous pouvez aussi assister au début des compétitions entre les quartiers. Vous pouvez également y participer en vous inscrivant dans une des équipes !



Toute la journée, buvette et petite restauration.



Concert de clôture à partir de 20h avec les Mocking Crows.

Et, bien sûr, entrée libre et gratuite. Venez nombreux, seul, en famille, avec vos voisins et amis !