200 manifestants dans les rues de Pontarlier contre la réforme des retraites le 6 juin

Le cortège s’est retrouvé à 16h30 sur la place d’Arçon et a pris la direction de l’hôpital avant de remonter la rue Montrieux, de reprendre la rocade Georges Pompidou jusqu’au rond-point de la gare et de revenir à leur point de départ.



À l’approche de la fête de la musique, les manifestants étaient invités à apporter leurs instruments afin de se faire entendre dans les rues de Pontarlier. «Aujourd’hui on manifeste pour encore pousser un cri par rapport à la retraite à 64 ans même si on sait que les choses sont pliées. On manifeste aussi pour réclamer du pouvoir d’achat», explique Béatrice Schuh-Neff, référente de l’antenne CFDT Pontarlier.

Ce mercredi 7 juin 2023, la présidente de l'Assemblée nationale a annoncé qu'elle ferait barrage à l'examen de la mesure souhaitant abroger le report du départ de l'âge à la retraite à 64 ans.