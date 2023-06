L’avion Velis Electro de passage à l’école Domergue Aviation

Cet avion biplace de 600 kilos a une autonomie d’une heure pour 35 minutes de temps de recharge. Conçu pour l’apprentissage, il « permettra aux élèves de voler sans faire de bruit et de pouvoir effectuer leur formation de manière plus écologique » précise Adriana Domergue, pilote et instructrice au centre de formation Domergue Aviation.

À cette occasion, l’aérodrome de La Vèze sera ouvert au public ce jeudi 8 juin à 18 heures pour permettre aux visiteurs de venir découvrir le Velis Electro avant qu’il ne reparte samedi afin de poursuivre son tour de France.

Reportage Cassandra Tempesta et Noa Donier