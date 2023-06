La voie verte reliant L’Hôpital-du-Grosbois à Ornans a été inaugurée

À cette occasion Christine Bouquin, présidente du département du Doubs, est revenue sur cet aboutissement.







« L’ensemble du tracé qui est en site propre n’a aucun hydrocarbure » explique la présidente. Cette voie verte, qui a coûté 1,2 million d’euros au Département, fait partie d’un plan cyclable, réfléchi depuis cinq ans, qui veut rendre l’utilisation des modes doux possible. La voie verte « est une des parties. L’objectif était de passer de 800 kilomètres de voies douces à 2000 kilomètres dans le Département », précise Christine Bouquin, pour un investissement global de plus de 35 millions d’euros d'ici 2026.



Retrouvez plus d'informations sur les différents circuits sur : www.doubs.trvavel Cassandra Tempesta, Noa Donier.