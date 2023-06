Journée Nationale de l’Eczéma, le samedi 3 juin

Une enquête OpinionWay/LEO Pharma révèle que 26% des habitants de Bourgogne-Franche-Comté sont concernés par l’eczéma. À l’occasion de la Journée Nationale de l’Eczéma, le Professeur François Aubin, dermatologue au CHU de Besançon, insiste sur le fait qu’il est possible de traiter correctement la maladie.



L’eczéma est la seconde maladie de peau la plus fréquente, juste après l’acné et devant le psoriasis. Elle touche environ 2,5 millions d’adultes en France. Pourtant, elle reste méconnue en Bourgogne Franche-Comté. C’est ce que révèle l’enquête OpinionWay/LEO Pharma. 26% des habitants de la région déclarent être concernés par l’eczéma, mais seulement 48% savent qu’une prise en charge médicale est possible.



« C’est une sensibilité génétique exagérée à l’environnement. On est allergique à ce qui nous concerne dans l’environnement », explique le Professeur François Aubin, dermatologue au CHU de Besançon.



L’eczéma se traduit par des démangeaisons persistantes, des rougeurs, et des lésions cutanées récurrentes pouvant aller jusqu’à des surinfections. « C’est une maladie chronique inflammatoire, qui embête beaucoup les gens et altère leur quotidien et même la nuit puisqu’il y a des troubles du sommeil très importants avec un retentissement sur leur vie professionnelle et affective », précise le dermatologue.



Des traitements possibles

Si la maladie ne se guérit pas, elle se traite. « Depuis quelques années, on dispose de nouveaux médicaments qui sont efficaces, bien tolérés. On fait également une prise en charge psychologique si besoin. On propose différentes possibilités thérapeutiques qui vont de la photothérapie avec des rayons ultraviolets jusqu’aux nouvelles molécules qui sont à notre disposition en milieu hospitalier », développe le professeur.



Au service dermatologique, François Aubin reçoit une dizaine de patients par jour souffrant d’eczéma, soit une quarantaine par semaine. « C’est une maladie relativement fréquente et très embêtante pour les patients », termine le dermatologue.



Interview par Cassandra Tempesta