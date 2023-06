Le Gouffre de Poudrey bascule dans la modernité !

Véritable phénomène géologique, sa salle aux dimensions impressionnantes, avec pas moins de 400 mètres de périmètre, 130 mètres de diamètre, une hauteur de salle de 40 mètres, renferme environ un million de mètres cubes de volume !



Cette cavité, certainement connue depuis longtemps par les habitants de la région, fut explorée officiellement le 5 février 1899 par le professeur Eugène FOURNIER alors membre de la faculté et de l’Académie des Sciences de Besançon.



Ce professeur en géologie ne s’attendait pas à découvrir l’une des dix plus grandes salles souterraines d’Europe.

Très vite, il prend conscience de l’ampleur de sa découverte et la fait partager aux plus éminents spéléologues de l’époque.

Isabelle Vauthier à l'occasion de l'inauguration du nouveau concept scénique, le lundi 15 mai 2023, nous résume l'histoire du gouffre après cette période.

"À partir de 1904, la construction d'une échelle-escalier est entreprise dans la doline. Ceci afin d'aboutir à une centaine de marches fabriquées avec des anciennes traverses de chemins de fer, ce qui permit à un plus grand nombre de visiteurs de descendre jusqu'au fond du gouffre de façon quelque peu périlleuse.

L'éclairage, inexistant, nécessitait de se munir de torches de résine (bougie, lampe à pétrole ou carbure) pour apprécier le relief des concrétions calcaires.



Pendant la Première Guerre mondiale, les travaux et visites seront interrompus. L'entre-deux-guerres verra la construction d'un guichet qui symbolisera la fin de la gratuité des visites.

De 1926 à 1940, la fréquence des flux de visiteurs devint régulière, la proximité du camp militaire de Valdahon y était pour beaucoup, à l'époque où les militaires venaient s'y divertir au son du piano et de l'accordéon du bar adjacent.



Comme pour la Première Guerre, le gouffre sera fermé durant les hostilités, pendant l'occupation. Il faut attendre novembre 1946 pour que les frères Vauthier, Albert et Georges, s'intéressent à la gérance de ce site touristique.

À cette époque, les touristes seront peu nombreux, mais le bar dancing subit des records d'affluence après toutes ces années grises. Des travaux importants sont entrepris pour transformer la cabane en planche en une auberge solide et accueillante.



C'est au début des années 1950 que le conservateur entreprendra d'installer l'électricité avec du matériel de récupération. Des rondins de bois de sapin seront également posés pour matérialiser le sentier et sécuriser la descente.

À la fin des années 1970, un nouvel avenir attend le Gouffre de Poudrey qui jusque-là n'était qu'une activité secondaire du bar-restaurant. En effet, l'exploitation de ce site touristique est scindée en deux, avec d'un côté l'auberge et de l'autre la visite du gouffre administrée par le nouveau conservateur Guy Vauthier, fils du précédent responsable.

Un bâtiment est construit, avec logements, une salle d'attente et d'exposition, une boutique attenante et un grand parking aux abords. Dans le gouffre tout est revu et corrigé, déjà à cette période. Des centaines de tonnes de béton sont descendues à la main pour cimenter les sentiers, des rampes en métal remplacent celles en bois. Enfin, des kilomètres de câbles sont installés pour améliorer l'éclairage.



Dans les années 1990, c'est l'informatique qui se met au service de l'animation. Guy Vauthier imagine un spectacle musique et lumière mettant en valeur la partie la plus concrétionnée du gouffre. Cette mise en valeur du patrimoine souterrain fait exploser la fréquentation du Gouffre de Poudrey, le plaçant parmi les sites incontournables en Franche-Comté. Passionné également par la préhistoire, Guy fonde et aménage le parc Dino-Zoo en 1992, créant ainsi un pôle touristique de tout premier ordre dans le quart Est de la France, décuplant la fréquentation touristique dans notre région.



30 ans plus tard, c'est-à-dire aujourd'hui, ce haut lieu géologique, s'adapte à l'air du temps avec un projet respectueux de l'environnement, utilisant de nouvelles technologies et une sensibilisation à la protection de notre belle nature devenue si fragile."

Aujourd'hui guidée par le professeur Eugène FOURNIER, l'emblématique explorateur, la nouvelle visite théâtralisée du gouffre propose aujourd’hui une expérience unique de découverte à l’aide des nouvelles technologies d’audioguidage.

Une seconde actrice, une chauve-souris, apparaît pendant le circuit de visite pour nous plonger dans les entrailles de la Terre et ses mystères, dont la légende de la Vouivre en fil conducteur.

Ce commentaire est diffusé en français ou en multilingue (anglais, allemand, néerlandais et espagnol) grâce à l’utilisation de votre smartphone multizone et d’un casque ainsi que quarante haut-parleurs repartis dans le gouffre pour une immersion totale.









LE GOUFFRE DE POUDREY SE MET AU VERT



La modernisation du système d’éclairage permet une mise en valeur significative des beautés du lieu ainsi qu’une amélioration importante de la qualité de la visite.

L’ensemble concourt également à la conservation des formations géologiques dans la cavité, notamment la diminution de « lampenflora » provoqué par un éclairage trop permanent. Grâce au pilotage par tronçon, 150 projecteurs, dont cinq sous-marins avec des lampes LED de dernières générations, sont maintenant allumés uniquement lors du passage des visiteurs tout en réduisant la consommation énergétique. La focalisation précise de la lumière effectuée par des lentilles optiques permet d’illuminer uniquement les éléments présentant les caractéristiques les plus remarquables alors que le reste du gouffre restera dans la pénombre. Travaux en partie subventionnés par la Région Bourgogne-Franche-Comté et le Commissariat du Massif du Jura.





CETTE MODERNISATION A ETE REALISEE PAR DE NOMBREUSES ENTREPRISES REGIONALES

UN CHANGEMENT DE DIRECTION AU GOUFFRE DE POUDREY



Une nouvelle page s’ouvre pour le Gouffre de Poudrey avec ses derniers aménagements, mais également avec un changement de direction.

Celle-ci a été transmise par Isabelle Vauthier à la famille Vuillemin, Hervé, Nadine son épouse, et leur fille Lydie.

Originaires du Haut-Doubs, ils exploitent l’Auberge de Poudrey depuis dix ans dans l'enceinte du site.

C’est donc tout naturellement qu’ils se sont intéressés la reprise du Gouffre de Poudrey, pour continuer à faire prospérer ce site touristique, phare de la région.

Après trente-six années consacrées à l'exploitation du gouffre, Isabelle Vauthier conclue « je quitte le monde du travail sereine et heureuse car j'ai été au bout de ma mission, celle que m'avait confiée Guy mon défunt mari, qui a tant donné de sa personne pour que le Gouffre de Poudrey soit reconnu, et de la famille Vauthier qui s'est investie pendant deux générations ».

Nous souhaitons à Isabelle une retraite bien méritée après la saison 2023 et de beaux voyages touristiques.

À NE PAS MANQUER

Des expositions pédagogiques modernes sont présentées à l’accueil avec une sensibilisation à la formation du massif du Jura et du karst ainsi qu’à la protection des chauves-souris.



