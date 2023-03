Affrontements avec la police le 28 mars à Besançon, quel âge ont les manifestants interpellés ?

Accusés de violences volontaires sur Personne Dépositaire de l'Autorité Publique (PDAP), de participation à un regroupement en vue de commettre un délit-outrage et rébellion sur PDAP, quel âge ont ces manifestants interpellés ?

Âgé de 16 ans pour le premier.

Le mis en cause est selon la police "auteur de nombreux jets de projectiles à l'angle de la rue Mégevand/rue de la Préfecture ainsi que de nombreuses insultes par paroles et gestes à l'encontre des forces de l'ordre. Individu ayant le visage masqué. Lors de son interpellation, celui-ci se débat fortement et refuse de se laisser menotter. Il insulte ensuite après son menottage les policiers de : « fils de pute ». Il est conduit au service sans incident et placé en garde à vue. Entendu, l'adolescent de 16 ans ne reconnaissait pas les faits relatés, pourtant confirmés lors les exploitations de vidéosurveillance".

Il sera convoqué devant le Délégué du Procureur dans le cadre d'une composition pénale en mai 2023.





Âgé de 20 ans pour le second.

"Le mis en cause est auteur de nombreux jets de projectiles ainsi que de nombreuses insultes par paroles et gestes à l'encontre des forces de l'ordre. Il est interpellé (rue Mégevand) et conduit au service sans incident. Il est trouvé au cours de sa fouille de sécurité d'un engin incendiaire artisanal.

Après passage au fichier, il s'avère que celui-ci fait l'objet d'une fiche pour interdiction de détenir une arme. Il est placé en garde à vue. Lors de son audition, il indiquait qu'une tierce personne, présente dans le cortège de manifestants, lui aurait donné l'engin incendiaire, sans autre précision. Ce dernier âgé de 20 ans niait avoir jeté des projectiles sur les Policiers. Il reconnaissait néanmoins quelques doigts d'honneur et insultes contre les forces de l'ordre."

Il sera convoqué devant le Tribunal Judiciaire de Besançon en septembre 2023.





Âgés de 14 ans.

"Les deux mis en cause sont auteurs de nombreux jets de projectiles à l'encontre des forces de l'ordre (rue Mégevand). Ils sont interpellés et conduits au service sans incident. Ils sont placés en garde à vue. Âgée de 14 ans, elle ne reconnaissait pas les faits. Elle revendiquait une présence pacifique au sein du cortège de manifestants. Celle-ci était cependant retrouvée porteuse d'un couteau et de 0,37 gramme de résine de cannabis. Cette dernière en revendiquait la possession et indiquait être une consommatrice. Sur instruction du magistrat, le couteau et les produits stupéfiants découverts étaient détruits.

Le second âgé de 14 ans reconnaissait quant à lui les faits. Il mentionnait avoir lancé des projectiles (pierres) sur les forces de l'ordre."

Ils seront convoqués par la justice en avril et mai 2023.



Âgé de 27 ans pour le cinquième participant.

"Le mis en cause âgé de 27 ans profère de nombreuses insultes par paroles et gestes à l'encontre des forces de l'ordre. (rue Paul Morand)

Il est interpellé et conduit au service sans incident. Il présente les signes caractéristiques de l'ivresse (vérification à l'éthylomètre, taux de 0,55 mg/l).

Placé en garde à vue différée. Entendu sur les faits après complet dégrisement, il reconnaissait avoir fait un doigt d'honneur en direction des forces de l'ordre mais ne reconnaissait aucunement un jet de projectile et/ou violences.

L'Intéressé précisait avoir opposé une résistance passive lors de la charge des Policiers pour disperser le cortège."



Il sera convoqué devant le Délégué du Procureur dans le cadre d'une composition pénale en juin 2023.







____________________________________________

Le préfet du Doubs salue l’action de forces de l’ordre.

Le mardi 28 mars 2023, dans le cadre des contestations contre la réforme des retraites, une manifestation déclarée intersyndicale était organisée à Besançon. Bien encadrée, la manifestation n’a donné lieu à aucun débordement.

Un second cortège, non déclaré cette fois, composé d’environ 150 jeunes individus violents, pour certains cagoulés, se sont dirigés rue de la préfecture. Ils s’en sont pris aux forces de l’ordre en leur jetant des projectiles dangereux pendant près de deux heures.

A l’issue de ce mouvement hostile, quatre fonctionnaires de police ont été blessés (dont un au visage) et trois interpellations ont été réalisées.

Un blessé serait également a déploré parmi les manifestants (information non confirmée à l'heure de la mise en ligne de cet article).



Jean-François COLOMBET, préfet du Doubs, "condamne fermement les violences et les dégradations commises et salue l’action efficace et proportionnée des forces de l’ordre, face à un public très jeune. Il remercie également les sapeurs-pompiers pour leur intervention".