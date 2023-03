Avec le retour des beaux jours, la vulnérabilité des deux roues motorisées en question

Si ces derniers ne représentent que 2 % des usagers de la route, ils sont souvent, du fait de leur vulnérabilité, très gravement blessés lors d’une simple chute sans rencontrer d’obstacles.

Les conséquences peuvent également être plus dramatiques.



Afin de sensibiliser ces usagers vulnérables, Jean-François COLOMBET, préfet du Doubs, tient à rappeler aux motocyclistes et aux cyclomotoristes quelques conseils de prudence et de sécurité.









Ainsi, plusieurs actions de sensibilisations seront prochainement menées :

Une campagne radio sur France Bleu Besançon et Villages FM du jeudi 30 mars au dimanche 16 avril 2023 à destination des motards et mettant en avant le profil type du 2RM dans le Doubs : âgé d’environ 40 ans, installé dans la vie, en capacité d’investir dans une moto puissante et roulant essentiellement les vendredi, samedi ou dimanche. Le message s’adresse aux motards de manière directe et concrète afin de les impliquer et marquer les esprits ;

Diverses actions « trajectoire » (sensibilisation à la mise en pratique des trajectoires de sécurité, port des équipements de sécurité, démonstration de gilet airbag…) seront régulièrement menées, durant les prochains mois, avec le concours des forces de l'ordre, de l'association des familles de traumatisés crâniens, du pôle Sécurité Routière de la direction départementale des territoires et de ses bénévoles intervenants départementaux de sécurité routière (IDSR). Vous pourrez retrouver toutes les dates sur :

www.msr25.doubs.developpement-durable.gouv.fr



Le préfet Jean-François COLOMBET rappelle également l’importance des équipements adaptés à la conduite d’un deux-roues motorisé. En effet, les équipements de protection individuelle (blouson, gants, pantalon, chaussures et casque) permettent de diminuer les lésions, les brûlures et les abrasions cutanées ou musculaires en cas de chute.

Bien s’équiper de la tête aux pieds consiste à :

Se munir d’un casque intégral et conforme aux normes en vigueur. Ce type de casque est préférable au casque « jet » car lui seul permet d’atténuer les blessures au visage, au menton et à la mâchoire inférieure. Il doit être adapté à la taille du visage et correctement attaché. Le casque doit être changé en cas de choc et, idéalement, tous les cinq ans ;

S’équiper d’une veste ou d’un blouson en matière kevlar ou cuir qui assure une meilleure protection qu’un blouson en tissu léger, avec en complément un gilet airbag pour une meilleure protection des organes vitaux » ;

Se munir de gants épais, conformes aux normes CE, quelle que soit la saison, couvrant intégralement les mains et renforcés aux articulations ;

Choisir un pantalon (en matière kevlar, cuir ou renforcé) équipé de protections homologuées aux hanches, aux genoux et aux tibias ;

S’équiper de bottes avec renforts couvrant tout le pied, la cheville et le bas du tibia.





En tout état de cause, il convient de s’équiper uniquement de produits marqués aux normes CE.

Les équipements de protection doivent également permettre une meilleure détectabilité de la part des autres usagers. Il est en conséquence vivement conseillé de porter des vêtements adaptés munis d’éléments rétro-réfléchissants ou fluorescents, et notamment la nuit ou en cas de fortes pluies.

Les dépenses liées aux équipements doivent être incluses au moment d’envisager l’achat d’un véhicule et ce, au même titre que la formation, l’assurance et l’entretien. Les équipements de protection individuelle ne sont pas des options ni pour le conducteur ou la conductrice, ni pour son passager ou sa passagère, mais des accessoires indispensables pour votre sécurité.

Si un équipement optimal réduit les risques, il ne les supprime pas totalement. Il convient donc de maîtriser sa vitesse car plus l’impact est faible, plus l’équipement sera efficace.

Enfin, le préfet Jean-François COLOMBET rappelle à chaque usager de la route la nécessité de rester vigilants et prudents.





Action trajectoire avec la Gendarmerie Nationale - Venez à leur rencontre !

Les prochaines dates :

- dimanche 23 avril à Ornans (parking Emmaüs)

- dimanche 7 mai sur le parking JFSCIE à Saint Gorgon-la-Main

- dimanche 4 juin en face de l’hôtel du Coude à Labergement-Sainte-Marie

- dimanche 25 juin sur le parking à la sortie de Vuillafans

- dimanche 23 juillet sur le parking Emmaüs à Ornans

- dimanche 27 aout.