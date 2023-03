Le député de la première circonscription du Doubs organise une table ronde : "UKRAINE : UN AN DE GUERRE"

Un an après le début de l’invasion de l’Ukraine par la Russie, Laurent Croizier, député de la première circonscription du Doubs, organise une table ronde...

UKRAINE : UN AN DE GUERRE

Quelle est la situation actuelle ? Quelles perspectives d’évolution du conflit ?

VENDREDI 31 MARS 2023

20 heures

DANNEMARIE-SUR-CRÈTE

(salle polyvalente, impasse des fins)

Plusieurs intervenants prendront la parole au fil de la soirée pour faire le point sur la situation.

A cette occasion, le député aura le plaisir d’accueillir :



• M. Frédéric Petit, député des Français établis en Allemagne, Europe centrale et dans les Balkans, et vice-président de la commission des Affaires européennes à l’Assemblée nationale.

• Dr. Patrice Gayet, président d’Ukraide et Dr. Pierre-Charles Henry, vice-président d’Ukraide

• Mme Darya Cadelen, franco-ukrainienne

En outre, un appel aux dons au bénéfice de l’association Ukraide sera proposé.

Cette table ronde est ouverte à tous.

Pour des raisons d’organisation, les participants sont invités à s’inscrire à : Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.