L'ambassadeur suisse découvre la France à vélo avec un passage dans notre région

Un vélo, un ambassadeur, des rencontres. Les trois clés d’En route avec la Suisse avec pour objectif objectif de partir à la rencontre des régions françaises et des acteurs et institutions qui façonnent au quotidien la relation bilatérale franco-suisse...

Après avoir parcouru 1300 km à vélo en 30 jours et avoir rencontré plus de 1000 personnes dans six régions de France et en Principauté de Monaco en 2022, En route avec la Suisse. Un vélo, un ambassadeur, des rencontres fera une première étape Troyes – Dijon – Les Verrières (CH) du 27 au 31 mars puis BESANÇON – BELFORT – PORRENTRUY du 2 au 5 mai.

Une diplomatie publique à vélo.



Jusqu’en décembre 2023, l’ambassadeur de Suisse en France Roberto Balzaretti sillonne par étapes les routes de France avec un vélo à assistance électrique. Treize étapes principales de plusieurs jours, et quelques escapades de quelques heures, ont été imaginées pour partir à la rencontre des initiatives franco-suisses, des entreprises, des universités ou encore des acteurs politiques, scientifiques et culturels qui cimentent au quotidien la relation entre la France et la Suisse.

Le choix du moyen de transport n’est pas anodin : le vélo à assistance électrique, dont la motorisation innovante est développée par l’entreprise suisse maxon, met en avant l’engagement de la Suisse dans la mobilité douce, le sport et l’innovation.

En route avec la Suisse met en lumière les relations riches et denses entre la France et la Suisse tout en prenant le temps de porter un autre regard – celui de la proximité – sur la France et ses régions. En route avec la Suisse fait ainsi voyager la diplomatie suisse dans l’Hexagone.

Les étapes





Des régions transfrontalières à la façade atlantique, du sud de la France à la mer du Nord en passant par l’Arc jurassien, En route avec la Suisse s’articule autour de treize étapes qui illustrent la richesse et la densité de la relation bilatérale franco-suisse. En 2022, six étapes ont emmené En route avec la Suisse autour de la frontière franco-suisse, le long du Rhône, sur la façade atlantique ainsi que dans le Sud-Est.

En 2023, En route avec la Suisse continue son parcours dans l’Hexagone et se déplacera en Bourgogne-Franche-Comté, en Normandie et dans les Hauts-de-France. Des escales en Bretagne et dans les Pays de la Loire ainsi qu’une étape en Corse complèteront ce tour de France.



Du 27 au 31 mars 2023 : Troyes – Dijon – Les Verrières

Pour sa première étape de 2023, En route avec la Suisse se rend en Bourgogne-Franche-Comté en passant par le Grand Est. Ces deux régions génèrent à elles seules presque 30% des échanges commerciaux entre la France et la Suisse et accueillent environ 25% des quelques 200'000 Suissesses et Suisses établis en France. De plus, 40% des travailleurs frontaliers y sont situés. Des chiffres qui illustrent la relation privilégiée qu’entretiennent les deux pays.

Dans le Grand Est, l’ambassadeur Balzaretti découvrira notamment le pôle technologique Nogentech, qui regroupe une cinquantaine d’entreprises industrielles spécialisées dans les branches médicale et métallurgique, ainsi que le Groupe Marle, spécialisé dans l’orthopédie. Côté entreprises, il se rendra aussi chez Le Coq Sportif, dont la société mère est située en Suisse, et CYCLEUROPE, fabricant de cycles Gitane et Peugeot. Un accent sur le terroir l’amènera ensuite à la rencontre de vignerons et fromagers aux racines suisses implantés dans l’Aube et dans la Haute-Marne.

Des entrevues avec le président et la 1ère vice-présidente du Département de l’Aube, la préfète de l’Aube, la sous-préfète de Langres, les maires de Baroville, Chaumont, Colombey-les-Deux-Eglises, Langres, Nogent, Romilly-sur-Seine et Troyes sont également prévues à l’agenda.

Des visites à la Cité du Vitrail de Troyes, hommage à la richesse du patrimoine vitré conservé dans l’Aube, et au centre d’art contemporain Le Signe à Chaumont, dédié au graphisme, constitueront le volet culturel de l’étape dans le Grand Est. L’ambassadeur Balzaretti se rendra aussi au Mémorial Charles de Gaulle à Colombey-les-Deux-Eglises, ville qui est d’ailleurs jumelée avec Assens dans le canton de Vaud.

En Bourgogne-Franche-Comté, l’ambassadeur Balzaretti aura le plaisir de s’arrêter à l’Université de Bourgogne pour un échange avec les autorités dirigeantes de l’institution ainsi qu’avec des étudiants en droit international.

Des nombreuses rencontres politiques auront lieu avec le vice-président du Département du Doubs et maire de Frasne, des représentants de la Préfecture de Bourgogne-Franche-Comté, le sous-préfet du Doubs et le maire de Pontarlier, la première adjointe au maire de Dijon et vice-présidente de Dijon Métropole, ainsi que des députés et sénateurs de la région. Des conseillers d’Etat des cantons suisses de Vaud et de Neuchâtel se joindront également à cette étape lors d’un échange autour du tourisme et de la mobilité durable de part et d’autre de la frontière.

En route avec la Suisse effectuera aussi une visite nocturne à Tonnerre, sur le chantier de maintenance de l’infrastructure ferroviaire de la ligne grande vitesse Sud-Est (Paris-Lyon-Marseille), où l’entreprise suisse Matisa exploite une machine spécifiquement développée pour cette opération.

Cette septième étape d’En route avec la Suisse se conclura avec une visite de courtoisie à la Police aux frontières (PAF) à Pontarlier, puis un passage de la frontière pour découvrir Le KLAB, un espace qui favorise la création de synergies transfrontalières sur le plan culturel, social et entrepreneurial aux Verrières (canton de Neuchâtel).

Tout le long du parcours, l’ambassadeur Balzaretti aura aussi l’occasion de s’entretenir et de partager un bout de trajet avec des membres de la communauté suisse de France, la plus grande communauté de Suisses de l’étranger.

Pour cette étape, l’ambassadeur Balzaretti sera accompagné dans le Grand Est par Philippe Crevoisier, consul général à Strasbourg, et en Bourgogne Franche-Comté par Pascal Bornoz, consul général à Lyon.

Pour revivre les étapes : enrouteaveclasuisse.ch





___________________________



L’ambassadeur de Suisse en France

Né en 1965 à Mendrisio (Tessin), Roberto Balzaretti est titulaire d’un doctorat en droit de l’Université de Berne en Suisse. Entré au Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) en 1991, il y a notamment occupé les postes de secrétaire général du DFAE, d’ambassadeur et chef de la Mission suisse auprès de l’UE à Bruxelles et dirigé la Direction du droit international public.

De 2018 à 2020, il a été directeur de la Direction des affaires européennes et coordinateur de l’ensemble des négociations avec l’UE, avec titre de secrétaire d’État. Roberto Balzaretti a pris ses fonctions en qualité d’ambassadeur de Suisse en France et en Principauté de Monaco le 2 décembre 2020.