(VIDÉO) Angélique et Sandrine, habitantes du Doubs, en route pour le Raid Amazones 2023 au Sri Lanka

La 23ème édition du Raid Amazones, premier raid 100% féminin fondé en 2001 par Alexandre Debanne, aura lieu du 19 au 29 mars.

229 baroudeuses dont 3 habitantes du Doubs, se donneront rendez-vous au Sri Lanka pour vivre une aventure humaine et sportive unique, avec la nature en guise de terrain de jeu.

Découverte, dépaysement, partage, convivialité, dépassement de soi et respect de l'environnement seront encore au coeur de ce voyage hors du commun. Interview dans les studios de Villages FM avec Angélique et Sandrine en radio illustrée.