A Pontarlier, «ma ville mon shopping» une boutique en ligne pour acheter local

Mardi 7 mars 2023 la fédération des commerçants du Grand Pontarlier a signé une convention avec cette filiale de La Poste afin d’offrir aux commerçants, artisans, producteurs et restaurateurs locaux une plateforme de vente en ligne et ainsi dynamiser le commerce de proximité.



Cette convention avec la plateforme de e-commerce local mavillemonshopping.fr permettra aux clients des commerces, artisans, producteurs et restaurateurs de Pontarlier d’acheter en ligne 24h sur 24 et de récupérer leurs achats en click and collect ou, encore plus facile, de se les faire livrer par le facteur.

Tous les commerçants de Pontarlier et ses environs auront la possibilité d’ouvrir leur boutique en ligne gratuitement via la plate-forme Ma Ville Mon Shopping, une entreprise de La Poste qui propose aux collectivités des solutions de digitalisation du commerce local. Une solution digitale pour soutenir l’activité économique locale, favoriser les circuits courts et se simplifier la vie.

Par la signature de cette convention, Denis Gérôme, président de Commerce Grand Pontarlier, entend répondre à un besoin historique des commerçants d’une plateforme d’e-commerce : "Nous travaillions depuis 4 ans sur la création de notre propre plateforme, mais il s’est avéré que ce n’était économiquement pas faisable. Le choix de Ma Ville Mon Shopping c’est à la fois un choix intéressant, local, simple d’utilisation et qui a fait ses preuves."







_________________________

« Ma Ville Mon Shopping »

✓ 9000 boutiques en ligne sur l’ensemble du territoire et plus de 90 800 produits mis en ligne ;

✓ Tous secteurs d’activité confondus : alimentaire, habillement, loisirs, maison déco…

Créée en 2017, « Ma Ville Mon Shopping » est une plateforme de vente en ligne, qui permet aux commerçants, artisans, producteurs locaux et restaurateurs de proposer leurs produits très facilement.