La compagnie alsacienne du Théâtre du Quiproquo se produira à Pontarlier le 16 mars

Dans le cadre de leur tournée 2023, ils ont fait le pari de repousser les frontières avec une tournée d’une trentaine de dates dans le Grand Est et les régions limitrophes.



Un avant-goût de cette comédie moderne inspirée de l’œuvre de Jules Verne avec cinq comédiens pour vingt-huit personnages : « En 1872, le très britannique Philéas Fogg et son valet, Passepartout, lancent un pari insensé : faire le tour du monde en 80 jours. Une fois l’heure du départ scrupuleusement notée, cet homme obsédé par le temps qui passe va entamer une véritable course contre la montre pour relever le défi. Mais ce départ fortuit fait de Phileas le suspect idéal pour le récent braquage de la Banque d’Angleterre… Une odyssée déjantée où se côtoient une princesse indienne, un Chinois fumeur d’opium, Jack le plus grand looser de l’Ouest ou encore l’inspecteur de police le plus nul de Londres ».



« Le Tour du Monde en 80 jours », jeudi 16 mars 2023 à 20h30 au Théâtre Bernard Blier à Pontarlier.

Tarif de 17€ à 12€

Billetterie sur : www.billetweb.fr/le-tour-du-monde-en-80-jours-a-pontarlier

ou réservations au 07 86 77 60 28.