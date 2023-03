Inauguration du Centre d’Incendie et de Secours du Val d’Usiers

Mercredi 22 février 2023 a été inauguré le nouveau bâtiment qui accueille le Centre d'Incendie et de Secours du Val d’Usiers.

Ce bâtiment, d’une surface totale d'environ 470 m² est une construction neuve qui intègre des notions de développement durable, notamment par l’utilisation de systèmes économes en énergie (eau, chauffage, électricité) et de matériaux et techniques à faible impact sur les hommes et l’environnement.

En réalisant ce nouveau bâtiment, le Service Départemental d’Incendie et de Secours du Doubs (SDIS 25) adapte ses infrastructures pour apporter des conditions de travail améliorées aux sapeurs-pompiers, tout en s’inscrivant directement dans la politique de développement du volontariat. Les nouveaux locaux mieux adaptés, participent à la performance et à la qualité du service rendu sur le territoire.

Le coût global de l’opération s’élève à : 1 375 000 € TTC.

Le lieutenant David SAILLARD assure le commandement du centre depuis le 6 février 2008. L’adjudant-chef Frédéric GRILLET le seconde dans ses fonctions de chef de centre depuis le 1er décembre 2009.

Le C.I.S. du Val d’Usiers rassemble 23 sapeurs-pompiers volontaires. Ils disposent de 5 engins pour assurer leurs missions.

Au cours de l’année 2022, ils ont réalisé 130 interventions. Leur secteur de première intervention s’étend sur 3 communes : Bians-les-Usiers, Goux-les-Usiers et Sombacour regroupant environ 2 200 habitants.