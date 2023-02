Venez fêter une Saint-Valentin épique au Théâtre de l'Enchanteur

Une chance de recevoir un spectacle de qualité et récompensé, les places se vendront donc très vite !!! Spectacle autant pour enfants que pour adultes

Une conférence explosive

Il s’agit de l’histoire d’amour entre Ulysse et Pénélope. Mais il s’agit également de l’histoire d’amour entre René Brillotte, professeur de grec antique et conférencier spécialiste d’Homère, et Marie-Louise Costaille, directrice de la salle. Lorsque René commence sa conférence, il ne se doute pas que, sous l’influence de Marie-Louise, tout va déraper et se transformer en un délire musical où l’Odyssée sera racontée à la sauce loufoque entre sorcières, dieux, cyclopes et retour à Ithaque !

14 FÉVRIER 2023 à 20h00

22€ (Tarif Unique)

1h10

Tout public dès 6 ans

Paiement chèques ou espèces (bienvenue Chèques Vacances) :

06 09 77 94 11 (10h-12h > 13h30-18h)

Paiement en ligne (site sécurisé) :

