Festival de la Paille, demandez le programme

VENDREDI 28 JUILLET

BLUE TONE STOMPERS

RHYTHM ‘N’ BLUES- SCÈNE DU MONT D’OR

Essayez d’imaginer un punk, un latino et deux jazzman qui au lieu de se mépriser décident de s’unir autour de ce qui les rassemble : l’amour de la musique et plus particulièrement des vieux disques de rhythm & blues jamaïcains. Le résultat ? Une musique sincère et chaleureuse, teintée de ska, de rocksteady et de rhythm & blues. Une voix unique, du swing, et de la bonne humeur !



KO KO MO

ROCK - GRANDE SCÈNE

KO KO MO est un duo musical explosif. À deux, c’est la fureur de vivre. Toujours à fond sur les traces de leurs héros des 70’s, ils transcendent subtilement leurs influences pour nous offrir un «classic rock» aux allures vintages et pourtant indéniablement actuel. Le savoir-faire électrifiant de ce détonnant duo séduit avec succès la nouvelle génération et les médias de tous horizons.





LES FILS DU FACTEUR

CHANSON FRANÇAISE - SCÈNE DU MONT D’OR

Jonglant avec le réalisme et l’insouciance, Les Fils du Facteur délivrent un doux mélange d’énergie et de mélancolie. Mais c’est sur scène que Les Fils du Facteur fascinent le plus. Indéniable conducteur d’énergie, le groupe enchaîne avec dextérité leur chansons aux mélodies contagieuses. Laissant une place importante à l’improvisation, ils font de chaque représentation une (d)étonnante expérience unique.





BERNARD LAVILLIERS

ROCK WORLD MUSIC - GRANDE SCÈNE

Bernard revient aux sources pour un voyage musical, entre les succès immédiats et les titres devenus cultes : O’Gringo, Stand the ghetto, La salsa, Traffic, Attention fragile, Sertao…

De Rio à Paris, de Paris à New York, de New York à Kingston, il nous emmènera également vers d’autres chansons de voyages aux acoustiques chaleureuses, généreuses, fortes et émouvantes à la fois.



JACK AND THE BEARDED FISHERMEN

ROCK - SCÈNE DU MONT D’OR

Depuis 2005, Jack & the bearded fishermen cultive son univers dans les distorsions et les mélodies bruyantes. La formule est brute (basse, batterie, trois guitares et deux voix) mais le propos est moderne. A la frontière de la Noise et du Heavy-Rock, du Post-Hardcore et de l’Indie, les cinq bisontins reviennent en 2022 avec Playful winds leur quatrième album et continuent de creuser un sillon musical qui leur est propre.

DUB INC

REGGAE - GRANDE SCÈNE



Dub inc. est devenu sans conteste, le groupe le plus emblématique du reggae made in France. C’est avant tout par la scène que ses musiciens et chanteurs se sont imposés depuis dix ans comme fer de lance de la scène française, en apportant un vent de fraicheur incontesté. Qu’ils chantent en français, en anglais ou en kabyle, le message universel passe : l’importance du métissage, du mélange des styles. Et leur énergie en live fait le reste !





PIERRE HUGUES JOSÉ

HIP-HOP - SCÈNE DU MONT D’OR

Pierre Hugues José est un rappeur qui a grandi à Vesoul.

Sélectionné aux Inouïs du Printemps de Bourges 2022, alors qu’il n’a sorti qu’un seul titre, cet hurluberlu unique en son genre sur la scène rap française est un storyteller qui n’hésite pas à jouer différents personnages pour accentuer certaines absurdités sociétales.

FAKEAR

ÉLECTRO - GRANDE SCÈNE



Talisman c’est le nom du nouvel album de Fakear à paraître le 24 février 2023, il est symbole de renouveau, d’une nouvelle étape pour l’artiste caennais. Après avoir connu l’ivresse d’une ascension fulgurante avec un Olympia sold-out avant-même d’avoir sorti un premier album, des tournées autour du monde devant des foules de milliers de personnes, un disque d’or…





PØGØ

TRAP / MÉTAL - SCÈNE DU MONT D’OR

Duo de Besançon, PØGØ ne dévoile de son projet musical que quelques éléments cryptiques – de mystérieux symboles, un teaser «enflammé» ou un logo néon cybernétique. Quelques bribes de son laissent toutefois à penser que le groupe oeuvre, au même titre que Ghostemane, Scarlxrd ou Mimi Barks, dans un registre Trap metal, combinant la force de frappe des guitares heavy aux flows et rythmiques appuyés du hip-hop. Les deux compères préparent quelque chose de grand, très grand…





SAMEDI 29 JUILLET





BLEND OF STONES

HEAVY ROCK STONER -SCÈNE DU MONT D’OR

Blend of Stones, groupe né dans les plaines humides de Thise et la chaleur du Swamp Fest en 2018. Partageant la scène avec des groupes comme Reverend Beat Man ou Them Dirty Roses, l’envie de prendre la route pour distiller un set saturé à haute teneur en gasoil se fait rapidement sentir. Après un premier EP sorti en 2021, Blend of Stones continue d’enchainer les dates et assure notamment la première partie de Mars Red Sky.





SUZANE

POP ÉLECTRO - GRANDE SCÈNE

Suzane, auteur-compositeur interprète, est devenue en quelques mois l’une des artistes les plus prometteuses de l’électro française, avec des titres et des textes percutants, des clips léchés, une énergie impressionnante sur scène.

Suzane chante son époque, sans cynisme ni raccourci. Introspection pudique, elle incarne, elle ne triche pas.

THE DUSTBURDS

SOUL GARAGE 60’S -SCÈNE DU MONT D’OR

The Dustburds réunit des membres d’horizons variés de la scène rock alternative française animés par l’envie de faire vivre dans un écrin résolument électrifié la culture pop 60’s, groove et illustrations sonores 70’s. Ils explorent le grenier poussiéreux de la Soul en y incorporant des influences lounge, garage, psychédéliques et librairies cinématographiques; le backbeat et le fuzz sont de rigueur.



CLAUDIO CAPÉO

CHANSON FRANÇAISE - GRANDE SCÈNE

Avec plus d’un million de disques vendus, Claudio Capéo est devenu un artiste incontournable de la nouvelle scène française. Son album « Tant que rien ne m’arrête », certifié double disque de platine, lui a permis de s’installer durablement dans le paysage musical français ; il est même élu récemment 21ème artiste préféré des français (par RIFFX en 2020), apprécié de toutes les générations.





CHILOO

HIP-HOP -SCÈNE DU MONT D’OR

Un sens du refrain plus viral qu’un corona virus, un héritage qui va de Charles Aznavour à Stromae, une écriture franchement littéraire, un flow maîtrisé, Chiloo, 20 ans à peine, incarne cette nouvelle génération de chanteurs à l’expression infusée dans la culture rap, qui élaborent un pont solide entre tradition et modernité.





47 TER

POP / RAP - GRANDE SCÈNE

Ne pas être comme les autres. C’est la voie choisie par 47TER, ce trio dont le nouvel album, Légende, témoigne d’un éclectisme rafraichissant. « Le rap, c’est la nouvelle pop, avec le temps ça devient un truc hybride avec de la vraie musique derrière. Et si nous on peut être les acteurs de ce changement, c’est merveilleux ». Leur album « Légende » est un mix de spleen adolescent, d’accélérations rapologiques et de mélodies faites pour être reprises par la foule des fans en concert !

KT GORIQUE

HIP HOP / REGGAE- SCÈNE DU MONT D’OR

Après avoir quitté la Côte d’Ivoire à l’âge de 11 ans, KT

Gorique a été éloignée de ses racines et d’une grande partie de sa famille pendant 16 ans. Ayant du mal à co prendre qui elle était et à trouver sa place dans le monde, la musique a toujours été son échappatoire et son moyen d’expression. Le reggae et la musique africaine ont toujours inspiré et influencé son rap.





VITALIC

TECHNO / ÉLECTRO - GRANDE SCÈNE

Après la sortie de DISSIDÆNCE, chaleureusement accueillie par la critique comme par le public, Vitalic tient ses promesses et nous offre une suite plus techno et plus sombre, marquée par une esthétique industrielle froide et minimale. Une composition et une production brutes non sans rappeler l’héritage post-cold wave - ancré dans l’ADN du producteur depuis toujours - et désormais revendiqué plus que jamais.





DJ PONE

ÉLECTRO - SCÈNE DU MONT D’OR

DJ Pone est depuis plus de 20 ans l’un des DJs les plus emblématiques d’une scène alternative, authentique et respectée. Membre fondateur du groupe Birdy Nam Nam, il contribue à la publication de 3 albums studio – dont l’album Manual For Successful Rioting, couronné par une Victoire de la Musique –et confirme la force de son expression scénique auprès d’un public toujours plus fervent, lors de nombreux concerts.





