Dispositifs d’aide aux TPE face à la hausse des prix de l’énergie : permanences dans les maisons France services

Dans un contexte de hausse des prix de l’énergie, Jean-François COLOMBET, préfet du Doubs, mobilise les services de l’État afin de soutenir au mieux les entreprises les plus vulnérables et mieux faire connaître les décisions du Gouvernement au bénéfice des très petites entreprises (TPE)...

Afin d’informer le plus grand nombre, les services de l’État dans le Doubs mettent en place un dispositif d’accompagnement dans les démarches et notamment une permanence spécifique à ce sujet dans 27 maisons France Services pour expliquer et accompagner.