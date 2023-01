Dino-Zoo se refait une beauté

Un chantier d’envergure et des investissements conséquents qui vont permettre au célèbre parc du Doubs, d’entrer dans une nouvelle ère et de rivaliser avec les grands sites touristiques nationaux.



À l’occasion de la fermeture hivernale, les équipes de Dino-Zoo sont sur le pont avec un grand projet soutenu par l’Etat et la région Bourgogne-Franche-Comté dans le cadre du plan de relance des entreprises du secteur touristique. Soit 3,5 millions d’euros investis qui vont permettre la création d’un nouveau pavillon d’accueil pour les visiteurs et la rénovation du restaurant désormais baptisé Le Jurassique.





Après vingt années de gourmands et loyaux services, le célèbre Dino-Croc laisse place à un concept inédit qui devrait ravir les fins gourmets et leurs enfants.

En attendant l’inauguration du nouveau restaurant, les visiteurs auront la possibilité de se régaler dans les snacks du parc ou sous un chapiteau provisoire.







Outre la maintenance des attractions et des dinosaures qui se refont une beauté dans leur studio de peinture, le parc Dino-Zoo accueillera une nouvelle scène regroupant sept nouveaux reptiles XXL, à savoir un Iguanodon attaqué par six Deinonichus.

Un combat de titans que le public pourra découvrir lors de la réouverture du parc le samedi 8 avril à l’occasion de l’événement Jurassique Pâques.



Pour les créateurs de Dino-Zoo, l’objectif est clair : offrir au visiteur une expérience unique digne d’un grand site touristique. Un défi de taille pour un parc unique en France.



Dino-Zoo : un parc de loisirs pédagogique et unique

Aussi visionnaire que passionné, Guy Vauthier a senti avant tout le monde la fascination des enfants pour les dinosaures.

En 1992, son parc Dino-Zoo voit le jour avec l’ambition de concilier divertissement et pédagogie dans un écrin naturel du massif jurassien. Soit, une promenade de 2,5 km en forme d’aventure où trônent 80 dinosaures d’un réalisme exceptionnel conçus en collaboration avec des scientifiques. Aujourd’hui, ce sont plus de 130.000 visiteurs qui, chaque année, viennent admirer ces reptiles XXL et apprendre leur histoire.

Depuis 2022, Dino-Zoo accueil la plus grande réplique de dinosaure de France : le Seismosaurus d’une longueur de 50 mètres. De quoi faire palpiter le cœur des enfants et de leurs parents…