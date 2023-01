Caroline Loeb au Théâtre du Lavoir, vendredi 6 et samedi 7 janvier, à Pontarlier

Chiche ! Chiche, Caroline Loeb revient en chanteuse ! Chiche, elle se raconte, émouvante ou punk, livrant des reflets d’une époque paradoxale, ces fameuses années 80 !...

> PODCAST de l'émission : Ecoutez

Caroline Loeb renoue avec le plaisir de retrouver le public dans une forme Cabaret. Si les chansons parlent de thèmes qui la touchent, l’amour des mots, une vie à cent à l’heure, le succès qui foudroie ou la fragilité des amours, elle nous livre aussi des moments sur son parcours qui tient plus du grand huit que d’un long fleuve tranquille. Avec sa gouaille et son bagout, Caroline Loeb nous raconte un déjeuner à l’Élysée avec François Mitterand, ses folles années Palace ou sa rencontre avec Arletty. Alternant drôlerie et confidences émouvantes, Caroline Loeb revient plus joyeuse et libre que jamais. Renseignements et réservations au Théâtre du Lavoir :

03 81 39 29 36.









Chiche ! Chiche, Caroline Loeb revient en chanteuse ! Chiche, elle se raconte, émouvante ou punk, livrant des reflets d’une époque paradoxale, ces fameuses années 80 !



Après le succès critique et public de Françoise par Sagan, mis en scène par Alex Lutz, et la sortie de son nouvel album autour de l’auteure de Bonjour tristesse, Comme Sagan, elle remonte sur scène avec ses formidables musiciens.

Autour des bijoux de Sagan, Sans vous aimer, Bonjour New York et Les maisons louées, et de ceux concoctés avec et par Pierre Grillet, Pascal Mary, Pierre Notte, Wladimir Anselme, Thierry Illouz, Jean-Louis Piérot et Benjamin Siksou, elle renoue avec le plaisir de retrouver le public dans une forme Cabaret.

Si les chansons parlent de thèmes qui la touchent, l’amour des mots, une vie à cent à l’heure, le succès qui foudroie ou la fragilité des amours, elle nous livre aussi des moments sur son parcours qui tient plus du grand huit que d’un long fleuve tranquille. Avec sa gouaille et son bagout, Caroline Loeb nous raconte un déjeuner à l’Élysée avec François Mitterand, ses folles années Palace ou sa rencontre avec Arletty.

Alternant drôlerie et confidences émouvantes, Caroline Loeb revient plus joyeuse et libre que jamais.



Caroline Loeb auteure - interprète

Connue du grand public pour C’est la ouate, son tube au succès international, Caroline Loeb ne cesse d’être là où on ne l’attend pas.



Elle est à la télé (elle présente une émission avec Laurent Petitguillaume sur TF1), à la radio (elle fait des chroniques sur France Inter, Radio Nova et La City Radio), au théâtre à la fois comme comédienne (Les Monologues du Vagin) et comme metteuse en scène pour Lio, Viktor Lazlo ou Judith Magre qui obtient un Molière en 2000 pour Shirley, dont elle signe également l’adaptation.



Elle publie un premier roman caustique, Has Been, chez Flammarion, ses chroniques pour Radio Nova au Seuil, dans la collection Point Virgule, écrit ses spectacles et quelques chansons, et a publié Mes années 80 de A à Z, aux éditions Vents de Sable.



Après George Sand, ma vie, son oeuvre, son spectacle musical mis en scène par Alex Lutz, elle crée Françoise par Sagan, également mis en scène par Alex Lutz d’après les interviews de Sagan, qui reçoit un accueil public et critique enthousiaste. Le spectacle, qu’elle a joué plus de 300 fois a été nommé aux Molières en 2018 pour le meilleur seul(e) en scène et se joue toujours en tournée (après une belle tournée en France ainsi que Londres, Lausanne, Singapour et Hong-Kong, bientôt le Musée YSL à Marrakech, Tel-Aviv, Nantes, Lyon, Bruxelles, Sète).



Ses dernières mises en scène, Les Bons Becs dans Big Bang et Caroline Montier chante Barbara amoureuse créés au Festival d’Avignon 2017 triomphent à Paris ou en tournée.



Décidément inspirée par l’auteure de Bonjour Tristesse, Caroline a sorti récemment un nouvel album de chansons, Comme Sagan, réalisé par Jean-Louis Piérot, l’alter ego d’Etienne Daho depuis trente ans.



Enfin, elle vient de participer à la revue de Jean-Paul Gaultier aux Folies Bergère, le Fashion Freak Show, en tant que guest et meneuse de revue.