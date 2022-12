Du bois scolyté valorisé dans la construction de la halle sportive d’Arc-sous-Cicon

Favorisés par le réchauffement climatique, les scolytes, petits insectes xylophages, prolifèrent et tuent les arbres en les asséchant. Une partie des forêts de l'Est de la France est ainsi en train de dépérir, avec des conséquences sur la récolte de bois et un effondrement des cours du bois...



Il faut savoir que le bois scolyté ne perd ni sa résistance physique, ni ses caractéristiques mécaniques. Si sa teinte bleutée peut être un facteur esthétique perturbant, ce bois peut tout à fait être utilisé en tant que matériau de construction.



Cette situation a contraint les propriétaires publiques à adapter de façon solidaire leur politique sylvicole et commerciale pour assurer prioritairement l’écoulement des bois scolytés. Les contrats d’approvisionnement, passés prioritairement avec des entreprises régionales, ont représenté un levier important dans la mise en oeuvre de cette politique.



Plusieurs collectivités du Doubs se sont ainsi lancées dans la valorisation de ces bois scolytés sur des projets ambitieux.

Ce sont notamment le cas pour des réalisations sur les communes de Doubs et d’Arc-sous-Cicon où ces projets constituent des exemples de la valorisation de ces bois, notamment pour les maîtres d'ouvrage sur des communes disposant d'un potentiel forestier exploitable.



- Arc-sous-Cicon : création d'une halle sportive couverte, portée par la communauté de communes de Montbenoît. Coût total : 1,04 M€ / subvention DETR de 300 000€ en 2021. (Autre projet financé, la création d’un réfectoire au groupe scolaire à Doubs. Coût total : 1,66 M€ / subvention DETR de 200 000€ en 2022).



Pour aller plus loin, Jean-François COLOMBET, préfet du Doubs a obtenu l'accord des élus siégeant en commission DETR, pour valoriser financièrement l'utilisation du bois local avec un bonus de subvention de l'ordre de 10 points. Cette mesure s'appliquera à compter de l'exercice 2023.



Les forêts touchées ont vocation à être reconstitués, en combinant régénération naturelle et plantations d’essences adaptées chaque fois que nécessaire. Ces reconstitutions visent à préserver sur le long terme une filière bois d’excellence sur le département, et à préserver le potentiel de séquestration de carbone des milieux forestiers.





Concernant la création d’une halle sportive sur la commune d’Arc-sous-Cicon inaugurée le 8 décembre 2022 :

En mai 2021, la communauté de communes de MONTBENOIT, maître d’ouvrage du projet, s’est rapprochée de l’ONF pour expertiser la possibilité d’un approvisionnement en bois local et les accompagner dans la démarche.

Les besoins exprimés par le maître d’œuvre étaient d’environ 500 m3 de bois d’œuvre résineux, sapin ou épicéa, dont 150 m3 de bois scolytés.

Deux parcelles de bois verts répondant aux exigences qualitatives du projet, ont été identifiées, puis désignées en forêt communale d’ARC SOUS CICON. Les parcelles étaient inscrites au programme de coupes normal du plan d’aménagement de la forêt, garant d’une gestion durable. Les bois scolytés utilisés correspondent quant à eux à une récolte subie dans un des nombreux foyers d’épicéas attaqués.

Après notification du marché à l’entreprise CATTET Charpente de Doubs, l’ONF a piloté l’exploitation des bois dont la charge revient à la commune.

Les bois ont été abattus, débardés, cubés et classés par deux entreprises de travaux forestiers locales, les entreprises Pourcelot de Vanclans et Henriet de Villers-le-Lac.

L’entreprise CATTET Charpente s’est ensuite chargée de transformer le bois pour produire l’ensemble des éléments en bois exigé par l’ouvrage, à travers différentes phases : sciage, séchage, aboutage, rabotage, collage, pré-débit, taille, fabrication et traitement.

Cette opération est exemplaire à plusieurs titres :