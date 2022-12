L’espace détente de Nautiloue fait peau neuve et sera accessible tout début 2023

En juin 2021, Nautiloue a subi un incendie qui a eu pour conséquence la fermeture de l’espace détente, très prisé des clients.

Dernièrement, les travaux ont débuté pour démolir et reconstruire les sols, rénover les surfaces murales et poser de nouvelles ventilations, remonter les équipements détente : hammam, sauna et SPA.



Côté nouveautés, ces travaux permettent également de redynamiser cet espace bien être en augmentant sa capacité d’accueil (environ 20 places) et en proposant des équipements supplémentaires : douche sensorielle, seau norvégien, salle dédiée au repos.





La réouverture au public est prévue tout début 2023 ; en attendant, Nautiloue reste ouvert aux nageurs.

N’hésitez pas à consulter les horaires d’ouverture sur le site internet de Nautiloue, rubrique « Infos pratiques» ou à les consulter directement sur l’application des infos du territoire, IntraMuros.