Avec le groupe NOO

MARGO (voix lead, guitare) : Originaire du Haut-Doubs, elle est étudiante à la faculté de chirurgie dentaire de Strasbourg en même temps que skieuse freeride dans l’équipe de Val-Thorens.

Elle a débuté son expérience musicale avec sa guitare. Elle la personnalise ensuite en l’armant de sa voix puis écrit ses premières compositions.

Plus tard, elle rencontre Emma Péquignet, chanteuse lyrique. Ce coup de foudre amical donne naissance à une union musicale reprenant en harmonie des sons contemporains.

C’est ainsi que Margo découvre la scène pour la première fois.





THEO (Launchpad, synthé, chœurs) : Alsacien et membre de l’équipe de France de Telemark, est aussi un dentiste en devenir.

Il apprend la batterie pendant 10 ans, et foule ses premières scènes en tant que batteur avec son premier groupe. Convoiteux de plus de polyvalence, il s’intéresse à la musique assistée par ordinateur.

6 ans plus tard, à force d’entrainement, il collabore avec d’autres artistes (Distyle, Kibi, bellam.exe) et participe à la conception de singles et d’EP.