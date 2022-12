« Delacroix s’invite chez Courbet », un partenariat exceptionnel entre le musée du Louvre et le Département du Doubs

Le musée national Eugène-Delacroix, rattaché à l’Établissement public du musée du Louvre, fermera ses portes pour travaux à l’automne 2023. Durant cette période, une large sélection de sa collection sera présentée au musée départemental Gustave Courbet d’Ornans du 23 octobre 2023 au 5 février 2024.

Exposition inédite, « Delacroix s’invite chez Courbet » donne lieu à un partenariat exceptionnel entre les deux institutions.



Laurence des Cars, Présidente-Directrice du musée du Louvre et Christine Bouquin, Présidente du Département du Doubs, ont signé ce mercredi 14 décembre 2022 à Ornans la convention-cadre du projet au sein de l’atelier récemment restauré de Gustave Courbet. (Photo Christine Bouquin et Laurence des Cars)



La mise en résonance de ces deux musées, demeures et ateliers d’artistes, mettra en lumière la relation méconnue entre Eugène Delacroix et Gustave Courbet.

Si Courbet, de vingt ans son cadet, estime Delacroix comme une référence constante mais secrète, ce dernier fut quant à lui un admirateur critique du jeune peintre « révolutionnaire », louant dans son Journal la « vigueur » de sa peinture. À travers ce dialogue inédit, l’exposition permettra de redécouvrir les collections de ces deux musées monographiques au travers de thèmes tels que l’image des artistes, leur place dans l’histoire de l’art, leurs formations et les artistes qui les ont influencés, la peinture religieuse et le décor.



Pour Laurence des Cars, « Le musée du Louvre, musée national, appartient à tous les Français, où qu’ils vivent, et pas seulement à ceux d’entre eux qui ont la chance de pouvoir le visiter à Paris. Faire circuler les collections nationales est au coeur de notre mission de service public, tout comme l’élaboration, en étroite collaboration avec nos partenaires en région, de beaux projets comme celui-ci. Ce dialogue inédit qui s’ouvre à l’automne 2023 entre Delacroix et Courbet est aussi un dialogue entre nos institutions pour aller toujours davantage à la rencontre du public. »



Pour Christine Bouquin, « Le musée départemental Gustave Courbet, élément essentiel du Pôle Courbet, s’affirme depuis plusieurs années comme un forum ouvert, un lieu d’émotions, de rencontres et de partages, ancré au coeur de la vallée de la Loue. C’est fort de ses nombreux partenariats de prestige que le musée s’est imposé comme un lieu d’excellence culturelle et scientifique à la portée de toutes et tous. Grâce à ce nouveau partenariat exceptionnel avec l’Établissement public du musée du Louvre, le musée départemental proposera une exposition événement fin 2023, « Delacroix s’invite chez Courbet », un dialogue inédit entre ces deux géants de la peinture française qui saura rayonner sur l’ensemble de notre territoire et au-delà ».



À propos de l’Établissement public du musée du Louvre



Ancienne résidence royale, le musée du Louvre accompagne l’histoire de France depuis huit siècles et présente aujourd’hui des collections qui figurent parmi les plus belles au monde, couvrant neuf millénaires et cinq continents. Réparties en neuf départements, près de 33 000 oeuvres sont universellement admirées dans ses murs.



Dès son ouverture en 1793, le Louvre a été conçu comme un musée au service de tous les Français, un lieu d’émancipation et d’éducation. L’Établissement public du musée du Louvre, qui regroupe aujourd’hui le musée du Louvre, le musée national Eugène-Delacroix et le jardin des Tuileries, est ainsi ancré dans l’ensemble du territoire français à travers une politique très active de circulation de ses oeuvres. Il se montre très généreux à travers ses prêts, ses dépôts, ses expositions ou des partenariats, afin de soutenir les musées de France qui souhaitent compléter leurs fonds, enrichir leur programmation d’expositions temporaires ou encore renouveler leurs programmes muséographiques. Le Louvre expose aujourd’hui autant d’oeuvres dont il a la garde dans les musées en région que dans ses murs à Paris, c’est-à-dire 33 000.

Installé dans le dernier appartement et atelier du peintre, le musée national Eugène-Delacroix réunit aujourd’hui des peintures, des dessins, des estampes et des lettres d’Eugène Delacroix ainsi que de ses contemporains, abordant ainsi à travers des thématiques variées l’oeuvre du peintre et son processus créatif : la peinture romantique, le voyage au Maroc, la peinture religieuse, les grands décors… Une importante et indispensable campagne de travaux sera menée au musée national Eugène-Delacroix à l’automne 2023. Nécessitant la fermeture du musée pendant près de six mois, ces travaux ont le double objectif d’améliorer les conditions de travail des agents du musée, avec notamment la rénovation des espaces de vie, et de rendre les espaces muséographiques plus accueillants pour les visiteurs avec une nouvelle scénographie pour l’appartement et le renouvellement de l’ensemble de la signalétique. Le musée Delacroix rouvrira ses portes en mars 2024 par une nouvelle exposition inédite « Ingres Delacroix, objets d’artistes », en partenariat avec le musée Ingres de Montauban.



« Si Delacroix s’invite chez Courbet, c’est avec plaisir ! Les équipes du musée national Eugène-Delacroix et du musée Gustave Courbet travaillent avec beaucoup d’enthousiasme sur ce projet. De Paris à Ornans, ce sont des tableaux, dessins, lithographies, objets… qui vont trouver de nouvelles cimaises et vitrines pour montrer la diversité du talent de Delacroix et les secrets de sa création. C’est toute une collection qui pourra ainsi être vue par de nouveaux publics et j’espère que ce sera pour eux une véritable découverte. La mise en résonance inédite des deux musées, qui sont deux anciennes demeures et ateliers d’artistes, mettra également en lumière la relation méconnue entre deux peintres majeurs du XIXe siècle. », explique Claire Bessède, Directrice du musée national Eugène-Delacroix.



À propos du musée départemental Gustave Courbet



Labellisé « musée de France », le musée départemental Gustave Courbet s’inscrit dans un important projet patrimonial et culturel porté par le Département du Doubs, intitulé « Pays de Courbet, pays d’artiste ». Il regroupe autour du musée Courbet, musée monographique, un pôle culturel et patrimonial, ancré en zone rurale, constitué de plusieurs sites liés à l’histoire du peintre : la Ferme familiale Courbet à Flagey, le site de la Source de la Loue, des sentiers mettant en valeur différents sites naturels ayant inspiré l’artiste et son atelier d’Ornans, récemment restauré.

Le musée Courbet, installé dans la maison dite natale du peintre, est aujourd’hui l’écrin d’une des plus vastes collections des oeuvres du maître d’Ornans. Les oeuvres conservées présentent un autre Courbet que celui des grands manifestes, un Courbet intime, attaché à ses racines comtoises, sources de son art. Le parcours permanent permet d’approcher la production de l’artiste dans sa globalité, aussi bien les processus d’élaboration de son art, sa réception et ses stratégies pour se promouvoir, sa place sur la scène artistique nationale et internationale, sa trajectoire « pendulaire » entre Paris et Ornans – ses deux univers –, et enfin ses rencontres. Des facettes moins connues du peintre y sont aussi abordées comme son rapport ambivalent à la religion ou sa pratique moins connue du dessin ou de la sculpture.



« Accueillir les collections du musée national Eugène-Delacroix à Ornans, chez Gustave Courbet, est une opportunité pour nos deux musées monographiques d’explorer les enjeux qui sont les nôtres et de montrer combien nos collections sont singulières et diverses. Tout en dévoilant le regard que le « vieux lion romantique » et le « rude ouvrier » du réalisme (Zola) ont porté l’un sur l’autre, il s’agira d’appréhender des pans méconnus de la production de ces deux maîtres incontestés de l’art français, deux peintres qui continuent aujourd’hui encore d’imprégner l’imaginaire collectif », explique Benjamin Foudral, Directeur-conservateur du musée et Pôle Courbet.