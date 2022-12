Visite ministérielle à Ornans et Morteau ce lundi 12 décembre

La ministre déléguée se rendra d’abord en matinée à la Maison des soignants de Morteau qui propose un dispositif d’hébergement favorisant l’installation d’étudiants en médecine, médecins remplaçants et professionnels de soins hospitaliers rencontrant des difficultés à trouver un logement.

Puis elle visitera le cabinet éphémère de Morteau : porté par la Communauté de communes du Val de Morteau, l’Agence Régionale de Santé de Bourgogne-Franche-Comté et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie, il apporte une solution à la désertification médicale.



Elle inaugurera ensuite en fin de matinée l’extension du centre hospitalier Saint-Louis à Ornans, qui permettra la création de 18 lits d’EHPAD, 14 lits en unité Alzheimer et 9 lits de soins de suite et de réadaptation.



Suite aux 21 ateliers territoriaux du CNR Santé organisés en Bourgogne-Franche-Comté depuis le mois de novembre, la ministre déléguée participera enfin à la restitution des travaux à la CCI Saône-Doubs, en présence d’élus, de professionnels de santé et de citoyens mobilisés pour trouver des solutions de terrain et répondre aux besoins de santé de nos concitoyens.