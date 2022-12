Né à Pontarlier en 1985, Sidney écrit des chansons depuis son plus jeune âge...

Sidney Balsalobre travaille intensément son instrument, la guitare, qui le conduira en Espagne puis en Amérique du Sud.

Il revient en France en 2012 pour produire ses différents spectacles.

Sidney travaille en solitaire texte et musique, et donne naissance en 2019 à un nouveau spectacle de chanson française qu'il auto-produira en solo puis en duo et à ce jour formule trio.



Le site de l'artiste : www.sidneybalsalobre.fr

La page FB : sidneybalsalobremusic