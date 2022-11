Offrez des boîtes solidaires pour les plus démunis

L’opération mise en place par le CIAS Loue Lison remporte un franc succès. En 2021, ce sont 600 boîtes solidaires qui ont été collectées et distribuées.

Offrir un peu de magie à Noël aux habitants du territoire Loue Lison en situation de précarité ou isolés, tel est l’objectif de l’opération des boîtes solidaires de Noël.

Chaque boîte de Noël collectée est distribuée par l’équipe du CIAS Loue Lison aux personnes les plus démunies du territoire, identifiées au préalable par les associations locales (Restos du cœur, coup de pouce alimentaire…). En cas de surplus, elles seront redirigées vers d’autres associations locales ou services sociaux.



Pour participer à cet élan de solidarité, il suffit de remplir une boîte à chaussures et de l’emballer avec :

Une gourmandise, un produit de beauté, un mot doux, un truc chaud et un loisir. Merci de préciser si la boîte est destinée à un homme, une femme ou un enfant.



La collecte des boîtes a lieu jusqu'au 14 décembre dans les France services du territoire :

• France services Ornans / 32, rue Jacques Gervais

• France services Amancey / 13, rue du Four

• France services Quingey / 4 place les Rives de la Loue



