Les archives de Télé Saugeais en libre consultation

La rediffusion complète des documents vidéos diffusés entre 1978 et 1998 de Télé Saugeais est en ligne !...

Sur la chaîne YouTube Les Archives de la Télé Saugeais, les rediffusions des émissions de Télé Saugeais sont consultables soit 400 documents vidéo de 2 à 60 minutes.

La chaîne Télé Saugeais, grande pionnière des télés locales en France, fut créée en 1978, une initiative originale combinant vidéo d’informations locales et ciné-clubs. Chaque mois, les habitants du canton de Montbenoît se voient offrir avant la diffusion, un magazine de reportages tournés avec leur collaboration.



Dans un travail d’archive permis grâce au soutien de la Direction Régionale des Affaires Culturelles de Bourgogne-Franche-Comté, la Communauté de Commune de Montbenoît, la République du Saugeais, la Bibliothèque Nationale de France, la cinémathèque du Haut-Jura et VDH Production, la chaîne YouTube nous montre 20 ans d’images de la Franche-Comté et nous transporte dans un portrait historique comtois.



Dans un souci d’ouvrir les archives au plus grand nombre et de transmettre ce patrimoine audiovisuel franc-comtois les archives sont disponibles sur www.youtube.com/lesarchivesdetelesaugeais