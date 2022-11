L’Accueil de jour à Ornans vous ouvre ses portes mercredi 23 novembre

Portée par Eliad, implantée en partenariat avec la ville d’Ornans et co-financée par l’Agence Régionale de Santé Bourgogne Franche-Comté et le Conseil départemental du Doubs, cette structure accueille à la journée des personnes de plus de 60 ans en perte d’autonomie...

Au programme des Portes Ouvertes

L’équipe de l’Accueil de jour d’Ornans vous invite à découvrir sa structure à l’occasion des Portes Ouvertes qui se dérouleront le mercredi 23 novembre entre 11h et 18h30.



Au programme :

- En continu : visite et présentation de la vie de la structure (expositions, animations…), échanges avec l’équipe

- Ateliers ouverts à tous : 11h Pâtisserie, 14h Gym douce et 15h Loisirs créatifs

- Pauses gourmandes Manifestation ouverte à tous, entrée libre et gratuite.





Depuis bientôt 10 ans (ouverture en 2013), l’Accueil de jour assure un accompagnement personnalisé et une veille de l’état de santé tout en favorisant les liens sociaux et l’autonomie des personnes accueillies. Pour l’entourage, il constitue un soutien et un relais en offrant aux proches des temps de répit réguliers.

Lieu convivial et adapté, l’Accueil de jour permet à chacun de profiter à son rythme d’un programme varié d’activités autour de la mobilisation physique, du travail de la mémoire, d’ateliers créatifs ou encore de sorties que propose une équipe pluridisciplinaire encadrée par une infirmière.

Le service est ouvert aux personnes qui résident à Ornans et dans les communes environnantes. La prestation d’accueil comprend les collations et le repas du midi. Le transport domicile/accueil de jour peut être organisé (véhicule PMR). Possibilité de prise en charge financière APA (Allocation personnalisée à l’autonomie). L’accueil de jour d’Ornans compte parmi un dispositif constitué de 7 structures. Eliad gère également des accueils de jour dans le Doubs à Pirey, Thise, Pontarlier et en Haute-Saône à Arc-lès Gray, Marnay et Roye.



Pour en savoir plus sur l’Accueil de jour : Angélique Regnier - 03 81 46 27 33

eliad-fc.fr/prestations/accueil-de-jour



_________________________________________________________________________________

Eliad (Ensemble pour le Lien, l’Innovation et l’Accompagnement à Domicile) L’Association Eliad a pour mission d’accompagner et de faciliter la vie à domicile de tous les publics : personnes âgées, handicapées et/ou malades, familles. Elle propose une palette de services sur un vaste territoire : 2 départements (toute la Haute-Saône et une partie du Doubs), soit sur 830 communes. Ses 1 150 salariés assurent des interventions auprès de plus de 8 000 personnes par an.

Sur le secteur d’Ornans, Eliad propose des services d’aide à la vie quotidienne, de livraison de repas à domicile, de téléassistance, d’accompagnement ESA (Alzheimer et maladies apparentées) et d’accueil de jour.

Pour en savoir plus : www.eliad-fc.fr