"Dictionnaire historique de Pontarlier" avec son auteur Joël GUIRAUD

Conservateur en chef du Patrimoine, directeur honoraire du Musée de Pontarlier dont il a été le directeur de 1977 à 2008, Joël GUIRAUD a écrit en 1998 un premier ouvrage sur Pontarlier et son histoire intitulé Pontarlier de A à Z. Il s’agissait d’une recension sous forme alphabétique des rues, places, monuments, personnalités de Pontarlier, d’événements...

Presque 25 ans après la sortie de ce premier dictionnaire, Joël Guiraud a repris son ouvrage pour l’actualiser, l’enrichir de nouvelles notices en fonction de nouvelles informations, de la parution de nouveaux ouvrages ou d’articles de presse, doublant pratiquement le volume de son premier livre.

Cet ouvrage de près de 400 pages est destiné à un large public qui peut y trouver facilement des informations d’ordre historique, architectural, culturel, économique…et, grâce à l’intervention d’un autre historien, Daniel Lonchampt, des informations sur le monde sportif.

L’ouvrage est agrémenté d’une trentaine de photographies récentes et de cartes postales anciennes qui permettent de parcourir le Pontarlier d’hier et d’aujourd’hui.

"C’est effectivement lorsque j’étais directeur du Musée de Pontarlier que j’ai pu constater qu’il était difficile pour les élèves du primaire et du secondaire de trouver facilement des informations sur les différentes monuments civils et religieux de Pontarlier. Il existait bien plusieurs ouvrages généraux sur l’histoire de la ville et sur son patrimoine mais pas forcément faciles d’accès pour des élèves. Nous les installions dans la bibliothèque du Musée avec une pile de 4 ou 5 bouquins ; charge à eux de trouver des informations dans ces ouvrages manifestement trop compliqués pour eux qui n’avaient pas de techniques de recherche documentaire ni suffisamment de patience pour mener leurs recherches au bout. Il manquait donc un ouvrage permettant d’accéder rapidement à ce type d’informations que seule une publication du type de dictionnaire alphabétique aurait pu faciliter.

Je me suis donc atteler à rechercher le maximum d’informations disponibles à l’époque (nous étions en 1995) , c’est-à-dire dans les ouvrages déjà parus, des articles de presse, des revues, dans les dossiers des services d’archives…Je me suis d’abord intéressé et focalisé sur les monuments de Pontarlier, c’est-à-dire la Porte St Pierre, les églises et chapelles encore existantes, les morceaux de remparts encore visibles, les bâtiments à vocation militaire, puis les monuments plus récents, la mairie, le théâtre, l’hôpital, la gare, le tribunal, les bâtiments scolaires…

Mais pourquoi ne faire que l’existant ? J’ai donc prolongé la documentation sur tout ce qui avait existé et qui avait pu disparaître pour une raison ou pour une autre : les édifices religieux, les fortifications, les 2 châteaux…

Une question en entrainant une autre, pourquoi ne pas faire les rues, les places, leur emplacement, leur dénomination avec une explication sur le nom qu’elles portent, les personnalités qu’elles honorent, les personnages qui ont laissé des traces dans l’histoire de la ville pour une raison ou pour une autre…

Et puis logiquement viennent ensuite toutes les activités humaines qui ont marqué l’histoire de la ville : l’absinthe bien sûr (emblématique de l’histoire de Pontarlier), les automobiles Zedel, les Tricotages mécaniques et toutes les industries ou artisanat connus.

Les événements importants de l’histoire de la ville auxquels pouvaient renvoyer certains noms de rues : rue de la Libération, avenue de l’Armée de l’Est, d’où la Seconde guerre mondiale, la guerre de 1870 et la retraite de l’Armée de l’Est ; rue de l’aviation et les premiers essais et meetings aériens à Pontarlier et tout ce qui pouvait concerner l’histoire des activités humaines à Pontarlier.

Une question en entraînait une autre et le jeu pouvait ne pas avoir de fin ! Il a bien fallu mettre un terme à la recherche : le premier bouquin est paru en 1998 et s’intitulait « Pontarlier de A à Z ». Donc il y a 24 ans. En 24 ans les choses ont évolué, changé, de nouvelles rues ont été créées, de nouveaux quartiers ont vu le jour, des personnages importants ont disparu… Et puis internet est arrivé avec une masse de documentation à disposition qui n’existait pas en 1995. Il fallait donc réactualiser l’ensemble des données et des notices, en ajouter de nouvelles. Par exemple, avec l’aide et la complicité de l’historien pontissalien Daniel Lonchampt nous avons rajouté des entées sur le sport et les sportifs de haut niveau, sur les industries puisque Daniel avait déjà sorti un bouquin sur l’économie pontissalienne. J’ai également pensé qu’il pouvait être intéressant de mentionner certaines associations anciennes…

D’où une refonte importante de l’ensemble de l’ouvrage qui vient de paraître sous un autre titre : « Dictionnaire historique de Pontarlier ».

Mais, ce type d’ouvrage n’est jamais fini et il faudrait sans doute déjà rajouter de nouvelles rubriques !".



